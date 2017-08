Cuinar millor, menjar més sa

“Els joves que s’impliquen en la cuina i en altres tasques alimentàries generalment mengen millor i, també, fan eleccions més saludables”, afirma el director de la Fundació Alícia, Toni Massanés. És com valora el Programa TAS (Tu i Alícia per la Salut), que es dedica a promoure hàbits saludables entre alumnes de 3r d’ESO de diversos centres catalans, a través de la cuina i el foment de l’activitat física. Aquest projecte impulsat per la Fundació, amb el suport de la Mondeléz International Foundation, es va posar en marxa per primer cop l’any 2011, i el curs passat, el 2016/17, va tenir 1.158 participants a Catalunya i prop de 2.000 a tot l’Estat.

Es tracta d’un programa que combina una estratègia online i presencial, en el qual participen tant els professors i l’equip de la Fundació com els alumnes. En una de les modalitats del programa, que ha obtingut una gran implicació dels alumnes, els joves tenen el repte de preparar un àpat equilibrat, original i bo: “Tot comença quan un nutricionista i un cuiner fan una demostració de cuina sana, ràpida i gustosa, per reforçar el que ja ha explicat el professor a classe”, concreta Massanés.

Naturalment, les xarxes socials són una de les principals aliades d’un programa dirigit a un públic adolescent. Els alumnes avaluen els seus hàbits alimentaris en una plataforma online, en què també pengen els reptes que es plantegen i els resultats obtinguts amb un funcionament semblant al de la xarxa social Instagram. “És una franja d’edat molt posada a les xarxes, amb moltes ganes de mostrar-se i agradar, i això té un punt motivador”, apunta Massanés.

L’ADOLESCÈNCIA, PUNT CLAU

En termes històrics, hi ha molta més seguretat alimentària i de socialització de l’accés als nutrients, segons apunta Massanés, però han sorgit reptes nous. “En la nostra societat, costa gestionar l’excés d’oferta, i últimament l’estacionalitat i el producte fresc han deixat de ser una norma”. Alhora, adverteix d’un estil de vida cada cop més sedentari per l’auge de les diferents modalitats de transport.

En aquest context, l’adolescència -amb la pressió de les modes i els amics-és el moment crucial en l’adquisició d’hàbits alimentaris. A l’edat de tercer d’ESO, sobre els 14 anys, es comença a disposar d’una certa independència a l’hora de menjar fora, amb els esmorzars i els berenars, per la qual cosa és important incidir en aquesta edat: “La salut no és un problema ni una preocupació per als adolescents, per això cal enganxar-los d’una manera diferent. Per exemple, que s’ho passin bé fent cuina i que els sigui una activitat atractiva”, resumeix Massanés.

En aquest sentit, el programa no es pot quedar en una programació de sessions teòriques si vol atreure els joves, sinó que s’ha de fomentar la seva participació. Per aquest motiu el director de la Fundació posa de manifest que són els mateixos joves els que proposen com canviar els seus hàbits tant d’alimentació com d’activitat física, en comptes d’“imposar-los de manera externa”. A banda de millorar l’alimentació, combatre el sedentarisme és molt important, segons els impulsors del programa. Per això s’inclouen activitats per fomentar l’oci actiu, com per exemple curses d’orientació o pàgines web de geocaching.