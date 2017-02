Contes per promoure la interculturalitat

Òmnium Gironès i el centre de formació teatral El Galliner, amb la col·laboració del departament d’Ensenyament de la Generalitat i els ajuntaments de Girona i Salt, impulsen per segon any consecutiu el projecte Arrelarreu, que consisteix que alumnes de secundària de diferents nacionalitats expliquin de manera teatralitzada contes a les biblioteques públiques de Girona i Salt i als centres educatius propers al seu institut.

Més de 120 estudiants de diferents nacionalitats d’onze instituts representaran contes a les biblioteques i escoles el proper mes de març

Després de l’èxit de l’any passat, el projecte Arrelarreu s’ha ampliat aquest curs, ja que compta amb la participació de més de 120 alumnes d’onze instituts, tots els que hi ha a Girona, vuit, i els tres de Salt. Són alumnes de centres amb aules d’acollida i que estiguin impulsant el programa de suport de servei comunitari i projectes d’impuls de lectura i escriptura.

Aquests alumnes teatralitzaran els seus contes a les biblioteques municipals de Girona i Salt entre l’1 i el 31 de març en onze sessions adreçades a les famílies i infants de totes les edats. En paral·lel, els alumnes també explicaran els contes en diferents escoles properes als seus centres.

El projecte té com a eixos transversals la teatralització i l’esperit de compromís cívic

Aquest mes de febrer ja han començat a l’aula les sessions de formació dels alumnes que duen a terme voluntaris, la major part, alumnes d’El Galliner. Durant aquest mes aniran als instituts per orientar els alumnes a l’hora de teatralitzar i representar els contes.

L’objectiu de la iniciativa és promoure la cohesió social, la interculturalitat i l’ús social del català a través de millorar l’expressió oral i escrita i també l’autoestima reforçant les capacitats i la seguretat dels alumnes. L’Arrelarreu potencia l’accés a la llengua catalana com a llengua comuna dins un marc plurilingüe de respecte per totes les llengües d’origen, amb incidència especial en la pràctica de la llengua catalana com a pròpia del país d’acollida. A més, promou la construcció d’un sentit de ciutadania capaç de donar, davant el fenomen de la immigració, una resposta respectuosa amb els valors bàsics de la democràcia i el respecte pels drets humans, i proporcionar als alumnes nouvinguts un espai ciutadà que els ofereixi igualtat d’oportunitats.