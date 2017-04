Camps de treball marins per a joves

Què s’amaga sota el mar? Els adolescents interessats a saber-ho poden inscriure’s als camps de treball que la xarxa d’itineraris marins Vies Braves organitzarà aquest estiu a Sant Feliu de Guíxols, Sitges i Llançà. La iniciativa, impulsada per les entitats mediambientals Xatrac i Anèl·lides, permetrà descobrir la riquesa i les particularitats del fons marí de la Costa Brava i del Garraf a setanta-dos joves d’entre catorze i disset anys. “Durant dues setmanes, coneixeran més a fons el medi marí, ajudaran a difondre la seva riquesa i aprendran la importància de conservar-lo”, afirmen els promotors dels camps de treball.

Sant Feliu de Guíxols i Sitges acolliran les activitats la primera quinzena de juliol, mentre que la de Llançà es durà a terme la segona quinzena del mateix mes. Qui es vulgui apuntar al camp de treball de Sant Feliu o al de Llançà pot fer-ho al correu electrònic secretaria@xatrac.org, mentre que en el cas de Sitges cal inscriure’s a reserves@anellides.com. Les Vies Braves s’han convertit en tot un referent per als amants del mar i la costa i aquests camps de treball aprofiten la seguretat i comoditat dels itineraris, senyalitzats i abalisats, per oferir una activitat d’estiu innovadora. Els 24 nois i noies que formaran cadascun dels camps marins conviuran plegats, de manera que, a més d’aprofundir en el coneixement del mar, tindran la possibilitat de treballar la cooperació i el desenvolupament personal. Xatrac i Anèl·lides els proporcionaran el material necessari per practicar l’ snorkel (immersions a pulmó lliure), així com formació i eines per conèixer les característiques bàsiques del fons marí. A més, identificaran i catalogaran les diverses espècies marines localitzades a les Vies Braves amb l’ajuda de la plataforma Natusfera, que connecta els amants de la biodiversitat de tot Europa i nodreix milers de projectes científics relacionats amb la natura.

Els joves elaboraran un vídeo en què esdevindran actors, directors i guionistes. També organitzaran una jornada de neteja submarina i participaran en trobades de formació relacionades amb l’ecologia, la zoologia i els primers auxilis, a més de prendre part en activitats de lleure.

SATISFACCIÓ I CONFIANÇA

“Ens han ajudat molt, hem tingut molt bons monitors”. “He vist peixos molt guais que no havia vist mai i m’ha agradat moltíssim”. “Hem agafat confiança sota l’aigua i hem estat molt bé”. Són declaracions de nois i noies que l’any passat van prendre part en un dels camps marins que es van dur a terme a la Costa Brava. Per a la majoria era una experiència inèdita i en van sortir força contents. Així ho confirmaven uns quants participants més, com es pot comprovar en unes quantes frases caçades al vol en un dels vídeos que van gravar l’estiu passat: “Em sento orgullós de la feina que he fet i de la que ha fet tot el grup”. “Aquests dies m’han passat volant”. “Trobo que està molt ben pensat i reflexionat, l’estil i la manera de treballar m’han encantat”.

Santi Escartín, president de Xatrac, també es mostra molt satisfet amb l’evolució dels camps de treball. “És tot un èxit que s’expandeixin al llarg del litoral. Així arribem a més joves i formem divulgadors que informen i ajuden la resta d’usuaris de la costa a gaudir del medi fent-ne un ús respectuós”. L’impulsor de les Vies Braves, el nedador d’aigües obertes Miquel Sunyer, admet que li fa “molta il·lusió veure com creix el projecte i com se’n reforça el vessant més educatiu i social”.