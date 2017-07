La fam amenaça la vida dels infants

La benvinguda de l’anunci de la fi de la situació d’estat de fam a Sudan del Sud no ha de fer oblidar que la greu inseguretat alimentària continua posant en perill la vida de milions d’infants al nord-est de Nigèria, Somàlia, el Sudan del Sud i el Iemen.

Als quatre països, la situació és motiu de gran preocupació i el nombre d’infants amb risc de mort imminent és alarmant.

Al nord-est de Nigèria, la violència de Boko Haram contribueix al desplaçament de la població a gran escala, limita l’activitat del mercat i restringeix els mitjans de vida normals. Al voltant de 5,2 milions de persones estan greument afectades per la inseguretat alimentària; s’estima que enguany 450.000 infants pateixen desnutrició aguda greu.

A Somàlia, una població fràgil, abatuda per dècades de conflicte, ha quedat encara més exposada per les perllongades condicions de sequera. Es calcula que fins al 2017 un total de 275.000 infants patiran desnutrició aguda greu, la qual cosa els fa nou vegades més propensos a morir per malalties mortals com el còlera, la diarrea aguda aquosa i el xarampió, que es propaguen per tot el país.

Al Sudan del Sud, la xifra de persones que lluiten per trobar cada dia suficient aliment per menjar ha augmentat a sis milions, el nivell més alt de inseguretat alimentària que s’ha experimentat mai al país.

Al Iemen, on es calcula que hi ha gairebé 400.000 infants greument desnodrit, un brot de còlera sense precedents, amb més de 175.000 casos sospitosos i més de 1.000 morts fins ara, ha complicat la resposta humanitària.

Enguany, Unicef treballa amb els seus aliats per proporcionar tractament terapèutic que pugui salvar la vida de més de 314.000 infants greument desnodrits a Nigèria, més de 200.000 infants que pateixen desnutrició aguda al Sudan del Sud, més de 200.000 infants amb la mateixa dolença a Somàlia i 320.000 infants en una situació similar al Iemen.