Tres mesos d’ençà de l’huracà Matthew, molt per fer

A principis del mes d’octubre passat, l’huracà Matthew va afectar més de 2 milions de persones, entre les quals 900.000 infants. Aquest fenomen meteorològic va arrasar la costa sud-est d’Haití, amb forts vents que generaren inundacions en els pobles costaners, arrancaren arbres i teulades i destrossaren vies de comunicació. Per les conseqüències de l’huracà, existeix un alt risc de transmissió del còlera i els sistemes d’aigua i sanejament quedaren greument danyats.

Actualment 1,4 milions de persones continuen necessitant ajuda, incloent-hi 600.000 infants. A banda de les pèrdues de llars i de collites, més de 716 escoles, nombroses instal·lacions sanitàries i la infraestructura de sanejament varen registrar desperfectes.

SUPORT SOSTINGUT

En una situació d’emergència és fonamental la resposta immediata, però també el suport sostingut en el temps. Cal continuar ajudant la infància en tots els àmbits que afavoreixen la garantia del seu benestar, com ara la prevenció i el tractament de la desnutrició a través de la distribució de subministraments clau (aliments terapèutics, suplementaris i fortificats), la millora de l’accés a serveis bàsics de nutrició de qualitat i la promoció de pràctiques nutricionals positives (lactància materna). També cal assegurar l’abastiment d’aigua, distribuir el subministrament per al sanejament i la higiene, instal·lar latrines i promoure pràctiques adequades d’higiene. Aquests elements són essencials per tal d’aconseguir reduir la transmissió de malalties com la diarrea i el còlera, causat per consumir aigua contaminada o per un sanejament deficient. D’altra banda, la garantia del dret a l’educació és igualment molt important.

En aquest sentit, s’estableixen escoles temporals i es dóna suport a la reconstrucció d’escoles danyades. La garantia de la protecció dels infants per evitar qualsevol tipus d’abús o maltractament es prioritza a través de la creació de xarxes de protecció a la infància, així com el suport a les persones que s’han vist obligades a desplaçar-se per les conseqüències de l’huracà a la seva llar.

En tot cas, queda molt per fer en el transcurs d’enguany perquè els infants haitians i les seves famílies puguin accedir en condicions dignes a l’aigua potable i al sanejament, a la protecció, a l’educació i als serveis de salut, per tal de garantir una oportunitat justa a cada nin i nina.