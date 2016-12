Sobre el fracàs escolar

Per al professor Alberto Royo el fracàs escolar no és una qüestió estadística, sinó que “és que un alumne passi de curs sense saber”. L’escriptor argumenta que “el nostre sistema està condicionat per la recerca d’una equitat que ens proporciona molts alumnes mediocres i molt pocs d’excel·lents, i per uns plantejaments que consideren accessori el coneixement”. El docent afirma: “La principal responsabilitat que un alumne no sàpiga és d’ell mateix. Podem buscar factors externs, però si un alumne s’esforça -i més en un sistema educatiu que no és precisament exigent-és difícil que no s’acabi titulant. La raó i l’experiència ens demostren que els alumnes que estudien més treuen més bones notes”. Royo pensa que perquè un alumne “sigui autònom se li ha d’exigir, i perquè sigui crític ha de tenir coneixements”. I afirma que un professor no caldria que s’esforcés “a guanyar-se l’autoritat, sinó que aquesta autoritat intel·lectual, que s’ha perdut, hauria de ser assumida per tots”. “Un adult respecta qui sap més que ell. Doncs amb els alumnes, igual”, conclou.