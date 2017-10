Com es prediu, el temps?

Per saber quin temps farà cal analitzar moltes dades, que s’obtenen d’aparells com les estacions meteorològiques, que mesuren per exemple la velocitat del vent, o els radars, que observen la pluja. I el Meteosat, esclar!

Què ens diu, el Meteosat?

El Meteosat és un satèl·lit que orbita a 36.000 quilòmetres de la Terra i ens envia imatges des de l’espai. Amb elles podem veure, per exemple, si s’acosten pluges.

La predicció del temps és una ciència?

Observar totes les dades i treure’n conclusions no ho pot fer qualsevol. La ciència que estudia l’estat del temps es diu meteorologia, i els científics que la practiquen són els meteoròlegs. Quan surten a la ràdio o a la televisió també se’ls anomena homes o dones del temps.

Com es feia, abans?

Abans de tenir aparells de mesura i satèl·lits, la predicció del temps es feia observant la natura. La posició dels núvols, el comportament dels animals o les ratxes de vent són senyals que poden avisar d’un canvi de temps. Encara ara, persones que passen molt de temps a l’aire lliure, ja sigui al camp, a la muntanya, o navegant, saben predir el temps sense aparells.

Les prediccions del temps són infal·libles?

No hi ha cap pronòstic que sigui 100% segur. Com més ens allunyem, més fàcil és cometre errors. La predicció del temps d’avui és força infal·lible, com la de demà o demà passat. En canvi, es pot predir el temps que farà d’aquí sis mesos, però de manera general, i sabent que el pronòstic potser no serà exacte.

Weather: temps

Forecast: previsió

What’s the weather like: quin temps fa

Outdoors: a l’exterior, a l’aire lliure

Farmers: grangers

Sailors: mariners