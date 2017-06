Més nins refugiats i emigrants sols

El nombre total d’infants refugiats i emigrants sols ha arribat a un nivell històric, s’ha multiplicat per cinc des del 2010. El 2015 i el 2016 es van registrar almenys 300.000 infants separats i no acompanyats en uns 80 països, davant dels 66.000 de 2010-11. Ho reflecteix un nou informe que llança Unicef.

Aquest informe, ‘Ante todo son niños: proteger a los niños en tránsito contra la violencia, el abuso y la explotación’, mosta la visió global dels infants refugiats i emigrants, les motivacions que hi ha darrere dels seus viatges i els riscos que afronten en el camí. A més, reflecteix que cada vegada hi ha més al·lots que prenen rutes més perilloses per arribar a la destinació triada, sovint a mercè dels contrabandistes i traficants. Això demostra amb claredat la necessitat d’un sistema de protecció global que mantingui els infants segurs davant l’explotació, els abusos i la mort.

- Les xifres que aporta l’informe mostren la situació dels nins refugiats i emigrants:

- 200.000 infants no acompanyats van sol·licitar asil a uns 80 països el 2015-2016.

- 100.000 infants no acompanyats van ser detinguts a la frontera dels Estats Units amb Mèxic el 2015-16.

- 170.000 infants no acompanyats van sol·licitar asil a Europa el 2015-16.

- Els infants separats i no acompanyats suposen el 92% del total d’infants que van arribar a Itàlia per mar durant el 2016 i els primers mesos del 2017.

- Els infants constitueixen el 28% de les víctimes del tràfic de persones.

- L’Àfrica Subsahariana i Centreamèrica i el Carib tenen les taxes més altes d’infants víctimes del tràfic de persones de tot el món (el 64% i el62%, respectivament).

- Fins un 20% de contrabandistes tenen vincles amb xarxes de tràfic d’éssers humans.

“Un únic nin sol ja és massa i, no obstant això, el nombre d’infants sols encara és colpidor. Els adults estam fallant a l’hora de protegir-los”, assegura el director executiu adjunt d’Unicef Justin Forsyth.

Unicef demana als governs que adoptin el pla d’acció que ha elaborat per protegir els infants refugiats i emigrants i garantir-ne el benestar.