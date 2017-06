Mata de Jonc ja té 40 anys

L’escola Mata de Jonc, de Palma, celebra aquest curs 40 anys. Es tracta d’una cooperativa amb molta història a les Illes i que, segons defensen des del centre, ha lluitat per capgirar una situació lineal d’estancament polític i social.

La directora, Teresa Llompart -fa quatre anys que està al capdavant de Mata de Jonc i 25 que forma part d’aquest projecte-, explica que la cooperativa va néixer fa 40 anys, coincidint aproximadament amb altres entitats reivindicatives de les Illes, com el GOB, per exemple. “Era un època de rompre dinamisme”, relata. I què significa aquest fet? Rompre els esquemes, els hermetismes, i adaptar-se a la nova realitat, cada vegada canviant d’una manera més veloç.

Ara, apunta, es duen a terme actes per recordar les quatre dècades d’existència del centre. No volen deixar escapar cap moment i, per això, es realitzen durant aquest curs. “Tenim molt present l’escola actual, com la del passat”, puntualitza Llompart. En aquest sentit, la directora recorda els moments “més nostàlgics”, representatius de les primeres passes, com també d’altres que són més actuals i que fan que aquest projecte de quatre dècades pugui mirar cap al futur amb els peus ben subjectes al present.

CANVIS

“La veritat és que aquests darrers anys hi ha una moguda important per canviar i fer una escola més arrelada a l’època que vivim”. D’aquesta manera s’expressa Llompart i d’aquesta manera s’ho sent, després d’haver viscut més de mitja vida escolar del centre ensenyant i aprendre’n.

Explica la importància del treball en equip, en una època en què “l’accés a la informació és molt fàcil”. Assegura que s’han de cercar estratègies d’àmbit personal i que el paper de l’educació dels alumnes és tan important com la dels mestres. En aquesta línia, Llompart assenyala que els darrers anys hi ha hagut “molta inversió d’hores en formació per encarar aquest nou repte i atendre adequadament els nostres alumnes”.

Però el paper de les famílies també ha estat molt importnat. “Acompanyen totalment aquest projecte, que vàrem començar tira-tira”. Diu que el camí es recorre amb “passes fortes, però en bones”.

COOPERATIVA

A Mata de Jonc hi ha 350 alumnes, des de 4t d’Educació Infantil (3 anys) fins a 4t d’Educació Secundària. Hi ha tres aules d’EI, sis d’Educació Primària i quatre d’ESO. També hi ha una Unitat Educativa Específica de Centre Ordinari (UECO).

Per tal de gestionar aquest volum d’alumnes, hi ha 27 professors i la resta de personal d’administració i serveis. No tots són socis de la cooperativa, però just el fet de ser una empresa d’aquest tipus ha servit al centre per poder educar d’una manera una mica més lliure; sobretot, amb els valors de dins l’escola.

Llompart diu que es pren Mata de Jonc com a casa seva. “Econòmicament no generarà res, però la vas moblant i creus en el projecte que fas”, explica amb metàfores. Reivindica “l’esforç” que hi dediquen per “millorar la nostra tasca” i recorda que no treballen per a cap amo ni cap propietari.

Llompart, que també ha fet de mestra, ha pogut aprendre de l’escola. “He après a escoltar i a entendre els altres”, apunta, i afegeix: allò que és fonamental és “no voler imposar una manera de fer o de ser”.

ACTES DE CELEBRACIÓ

L’escola ja ha duit a terme diversos actes per celebrar les seves quatre dècades de projecte. Una de les activitats va ser una “ruta jonquera”, explica Llompart, durant la qual es va fer una visita a Santa Pagesa -on va néixer el centre-, a la possessió de Son Anglada -on s’hi va instal·lar- i fins a la seva situació actual.

Un altre acte va ser un vermut més informal, amb un format més actual i acompanyat de música: el Mataswing. Per altre costat, hi ha hagut lloc per a l’espectacle amb els microteatres. A les seves aules, El Somni Produccions va realitzar petites obres vinculades al món educatiu.

Una altra de les activitats amb més sentiment, potser, ha estat la de ‘Passejant amb l’educació’. Es tracta d’una convidada a tota la gent que ha passat per l’escola i que té un vincle amb el món educatiu. L’objectiu era que pogués veure com ha canviat l’escola durant aquests 40 anys. Ara, el centre prepara els actes finals de celebració amb el propòsit de continuar fent una escola diferent i oberta a tot aquell que la vulgui conèixer.