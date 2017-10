Música per a tota la família

Quan va ser que ens varen convèncer que tenir fills no era compatible amb mantenir una vida cultural activa? Qui ens va dir que ser mare i pare significava emmarcar les polseres dels darrers festivals perquè no en tornaries a veure fins d’aquí a molts d’anys? Des de fa una dècada, hi ha un esdeveniment que s’entesta a desmentir totes aquestes afirmacions i a demostrar que és possible gaudir d’un festival de música moderna i de qualitat i fer-ho, a més, en família. El dia Minimúsica va néixer a Barcelona fa ja 11 anys i amb els pas del temps s’ha anat estenent a les principals ciutats de l’Estat. I Palma n’és una.

Enguany és el segon any que el Museu Es Baluard acull aquest esdeveniment, organitzat de manera conjunta per Minimúsica i Produccions de Ferro. Sis hores ininterrompudes de concerts en directe pensats perquè siguin gaudits en família amb la mateixa intensitat.

La programació musical del dia Minimúsica té com a premissa principal la qualitat de les propostes, que procedeixen del panorama musical actual. Però alhora té molt en compte que van dirigides a un públic familiar, així que qüestions com el format o el volum dels concerts estan adaptades a aquesta mena d’espectador.

L’ESPECTACLE, EL SEGELL

D’entre tots els concerts a què assistirem avui al pati d’Es Baluard, n’hi ha quatre que estan inclosos dins l’espectacle Minimúsica, que acostuma a obrir sempre els festivals. Enguany, aquest espectacle conté quatre propostes de luxe del panorama musical illenc.

ZULU ZULU

Zulu Zulu conjuga ritmes africans amb melodies pop. Pop-rock progressiu amb centelleigs psicodèlics tenyit de ritmes africans. La seva posada en escena no deixa indiferent ningú: veus guturals cantant a les totes, sense idioma conegut, només cantant en l’idioma dels esperits de la música. La seva curta, però intensa, carrera els ha conduït a tocar en festivals com el VIDA -just després de Wilco-, entre d’altres.

SR NADIE

Sexy Sadie va ser un dels estendards del moviment indie dels 90. Sis discos i exitoses gires que els varen portar a encapçalar dos anys el FIB. El 2010 (gairebé quatre anys després de dissoldre’s), Jaime G. Soriano -qui en fou el cantant i compositor- va tornar amb un nou projecte, Sr. Nadie, que pren el nom de l’única cançó en castellà que podem trobar en la discografia de la banda mallorquina (versió de l’original Mr. Nobody ). Després de formar part de la banda de directe d’Amaral com a guitarra i cors i continuar produint nombroses bandes en estudi, ens presenta un nou EP: Lo pueden todo (autoeditat, 2015).

LEONMANSO

Leonmanso (Llure Marquès) va començar a compondre temes propis fa uns 15 anys, temes que va enregistrar en un minidisc, i allà varen quedar guardats uns quants anys. Víctima del pànic escènic, Leonmanso sortia a l’escenari amb una capsa de cartró al cap en la qual havia dibuixat uns ulls i una boca. Passats els nervis de la primera cançó, es llevava la capsa del cap. Ell mateix anomena el seu estil freak-folk, en el qual es barregen influències de Neil Young, Dylan i Tom Waits amb la seva particular visió del món. El 2014, amb la producció de Quim Torres (Delên), grava el segon disc, Jardins de brutes basses i estrena la nova discogràfica menorquina Velomar Records. A més de les actuacions habituals a Menorca, Mallorca, València i Catalunya, ha participat en el Barnasants, Festival Strenes de Girona, Festival Emergent, Pop-Arb i Festival de Cadaqués (al costat d’Albert Pla).

MARINO E MARINI

El públic que assisteix als seus concerts, en sentir el seu accent peculiar, sempre es demana d’on venen. Però Marino e Marini han actuat sense parar a Mallorca i a d’altres indrets de la Mediterrània amb el seu repertori d’humor i cançons infal·libles com La teva vuo fa l’americà, Buona sera Signorina, Just a Gigolo, Oh Casa! i Funiculì Funiculà … i un gaudi musical mai experimentat a ritme de swing.

JOAN MIQUEL OLIVER, UN AMIC

Cap de cartell del dia Minimúsica Palma 2017, Joan Miquel Oliver ha actuat ja en diverses ocasions als minimúsiques d’altres ciutats i ara arriba a Palma per donar-ho tot. No sabem quin repertori té preparat, però qui va ser fundador, compositor i guitarrista d’Antònia Font desplegarà segur tot el ventall d’estils que ha posat en pràctica en el seu darrer treball discogràfic, Atlantis : anti-folk, electro, rumba, funk, pop i tot el que una ment com la seva pugui imaginar. Joan Miquel Oliver pot fer una cançó d’alt contingut poètic amb un material que passa sovint desapercebut.

PAU RIBA, RELACIÓ LLARGA

Quan parlam del dia Minimúsica, el concepte de ‘música moderna’ és el primer que ve al cap. Però la música moderna no la trobam només en els grups nascuts amb el canvi de segle. De fet, hem de mirar cap enrere per entendre moltes de les propostes que sonen ara als concerts. La relació entre Pau Riba i la música per a minis ve de llarg. A la fi dels 60 va adaptar cançons tradicionals amb el mític Grup de Folk i el duo Pau i Jordi per, posteriorment, arrencar els 70 gravant Jo, la donya i el gripau, un dels discos més emblemàtics del folk català. No és estrany trobar en les seves cançons personatges mítics, animals imaginaris i rastres de cultura popular catalana, de la qual ell és el major i més lliure representant.

MÚSICA EN DIRECTE I DJ

La música en directe és el segell principal del dia Minimúsica, però també hi ha lloc per a les propostes de 3 DJ que convertiran el pati del Museu Es Baluard en una veritable pista de ball per a les famílies, cadascun amb el seu estil. Obriran la jornada els mallorquins Nyè Dj Set, que defineixen les seves sessions com divertides, modernes i retro alhora i “estilosament desconcertants”. Al migdia, a l’hora de dinar, agafarà els plats Miqui Puig, un dels habituals del dia Minimúsica. El músic farà una petita aturada de les presentacions del seu nou disc, Escola de capatassos, per fer-nos moure l’esquelet amb el millor soul, pop, disco i funk. I el final de festa queda reservat per a Doctor Magneto, una de les actuacions que més èxit va aconseguir en l’edició de l’any passat i per això enguany tornam a repetir. A partir de les 17 h tancarà la festa amb la seva música per a tots els públics, els seus vinils, bombetes i màquines impossibles.