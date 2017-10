L’espai per als més petits

El dia Minimúsica és un festival musical que no oblida que el seu públic són les famílies i, sobretot, els infants. Per això té en compte una sèrie de detalls que tenen com a objectiu fer possible el gaudi de l’esdeveniment de manera plena. Per exemple, l’escenari tindrà una grandària i volum adequats a aquest públic tan especial per facilitar-ne la immersió en l’experiència del directe. I dins aquest objectiu s’inclou també l’espai Micro, una sala de més de 200m2 per passar-ho bé jugant, descansant i amb totes les comoditats per sentir-se ben cuidats.

QUÈ HI PODEM TROBAR?

Espai de ioga, amb tot de materials per experimentar les postures de ioga, la respiració, la concentració i el relax! A més, hi haurà dues classes de ioga per a tota la família: una al matí per començar el dia amb energia i una a la tarda per acomiadar el festival.

Espai de pintura, on tota la família és benvinguda a deixar volar la imaginació i creativitat pintant en terra i acolorint mandales.

Espai d’experiències, perquè els petits exploradors descobreixin diferents textures i elements sensorials.

Espai de lectura, per endinsar-nos en el món de les històries.

Espai chill out, on disposareu de divertits puffs, casetes, coixins de lactància, canviadors i catifes amb ‘paneres dels tresors’ per poder jugar, descansar i recuperar energia.

Espai de disfresses. Deixa’t portar, disfressa’t, balla i fes-te una foto al nostre ‘photocall’.

Espai de reciclatge, on podreu fer activitats per introduir els minis en el món del reciclatge des de ben petits.