Família, què podem fer?

Dissabte, 21 d’octubre

‘El pastor mentider’. Teatre a càrrec de Teatritx per a infants d’entre 3 i 10 anys i emmarcat en el programa Jardí Màgic. Un pastor alegre i eixerit que s’avorreix com una soca, decideix anar a investigar pel bosc, on hi veurà molts animals que li ensenyaran coses de les quals en traurà conclusions i aprendrà molt. Un dia, pasturant les ovelles, per fer una broma als vilatans se li acudeix baixar al poble per despertar tothom, fent-los creure que el llop es vol menjar les ovelles; hi baixarà dues vegades, cridant: Que ve el llop! Que ve el llop! Però a la tercera serà vera, el llop apareixerà i… Es podrà veure a les 11 h a la Misericòrdia de Palma.

‘Pirates a la banyera!’. L’hora del conte amb Núria Clemares. La Berta voldria ser pirata! Amb la seva imaginació inventa les històries que més li agraden a ella, les de pirates!, i totes passen en un mar tan petit tan petit que hi cap dintre de casa. Però el mar té molts perills i la Berta haurà de salvar els seus estimats amics del naufragi segur. A l’abordatge! Serà dissabte 21 a les 11.30 h a la Biblioteca infantil de la Casa de Cultura de Ciutadella, dimecres 25 a les 18.30 h a la Biblioteca Pública d’Alaior, dijous 26 a les 18 h a la Biblioteca Pública del Mercadal i divendres 27 a les 18 h a la Biblioteca Pública de Ferreries.

‘El col·leccionista de paisatges’. Concert. Al llarg del dia ens acompanya una banda sonora formada de sons quotidians a la qual no solem prestar atenció. Així i tot, aquest paisatge sonor ens pot ensenyar moltes coses, des del copejament rítmic d’un martell fins a la remor del vent o del mar. El col·leccionista de paisatges captura durant el concert alguns d’aquests sons. Danses, malabars, ombres xineses, cançons i moltes altres sorpreses completen aquest espectacle familiar que acosta els petits a la música del segle XX. Activitat recomanada per a famílies amb infants a partir de 5 anys. Serà a les 11.30 i a les 18 h al CaixaForum.

‘A la recerca d’éssers marins’. Taller lligat al projecte d’Arantxa Boyero Éssers marins en què es partirà de la importància de l’aigua i la presència de la mar a les obres de la col·lecció del museu per crear amb aigua un ésser marí imaginari. Per a famílies amb infants de 3 a 5 anys. Es durà a terme a les 11 h a Es Baluard.

‘Els bunyols de sa padrina’. Contacontes a càrrec de Nabil Canyelles i Aida Chia (Conte contat) a les 11 h a la Biblioteca de Santanyí.

‘El meu gosset vol fer ballet’. Contacontes i taller. El gosset d’aquesta història no és com els altres. No fa pipí als fanals ni es beu l’aigua del vàter. Li agrada escoltar música, contemplar la lluna i caminar de puntetes. Es creu que es ballarí! En acabar, pintarem el nostre canet i li farem una falda amb paper de seda. Serà a les 11.30 h a la Biblioteca del Coll d’en Rabassa.

Taller Literari memori. Els nins hauran de triar un conte que els agradi i explicar el motiu de l’elecció. Després hauran de dibuixar una escena de la història que han triat a una targeta i a una altra hauran d’escriure una frase representativa del conte. Havent fet això, es col·locaran les fitxes girades i hauran de fer les parelles corresponents. Es realitzarà a les 10.30 h a la Biblioteca de Son Cladera.

Fem un gat amb cartolines!. En aquest taller, els nins crearan el seu propi moix! El dibuixaran per parts, les retallaran i les manipularan fins donar-li la forma adequada. Per acabar, l’enganxaran amb cola. Per a nins a partir de 6 anys acompanyats per un adult. Serà a les 12 h a Abacus Palma.

Diumenge, 22 d’octubre

‘Volen, volen...’. Espectacle dedicat al públic familiar que fusiona dansa i circ, tot desenvolupant un llenguatge sense paraules basat en la manipulació d’objectes i el moviment. Un joc coreogràfic càlid, que es fon com un conte melòdic; un esclat d’imatges poètiques, amb un únic objectiu: l’estímul de l’emoció dels infants. Tot plegat per mitjà dels globus, que evoquen els moments més importants de la infància -innocència, llibertat i humor- i donen forma a un moment oníric, un instant sensorial i la curiositat dels espectadors. Es podrà veure a les 12 h al teatre Principal de Maó.

‘L’illa de les talaies’. Contacontes creat per donar a conèixer i difondre la cultura i els indrets mallorquins banyats per la Mediterrània, amb la mar com l’espai que pot permetre la unió dels pobles. El fil que condueix els diferents contes són les talaies i torres que podem trobar repartides per tota l’illa. Les talaies amaguen llegendes, històries, rondalles, que els nins hauran de voler explorar. La protagonista és na Mar, una nina molt curiosa a qui li agraden molt els contes ‘amb saladina’ i explicats prop del mar. Tot això amb l’ajuda de rondalles, músiques i titelles. Serà a les 12 h al Teatre de Manacor.

‘Margalideta i el padrí Bernat a la cova de la bruixa Joana’. Obra de teatre infantil, per a nins de 3 a 10 anys, de petit format que pretén apropar el món de les rondalles mallorquines als infants d’avui dia a partir de la relació entre una nina (Margalideta) i el seu padrí (Bernat). Es representarà a les 18 h al Teatre de Lloseta.

‘Los Pitufos, la aldea escondida’. Cinema infantil. Barrufeta i els seus germans practiquen senderisme pel desconegut Bosc Encantat intentant trobar un llegendari poble per als barrufets. Ho han de fer abans que el maleït mag Gargamel. Durant el camí, es descobriran alguns dels misteris dels barrufets. Es podrà veure a les 18.30 h a l’ Auditori de Ferreries.

‘La LEGO Ninjago Película’. La ciutat de Ninjago és amenaçada per un altre guerrer que vol la pedra dels elements. Sis joves ninja li faran front amb l’ajuda de molts altres personatges. Es podrà veure a les 17 h al Teatre de Capdepera.

‘Spaguetti Xup-Xup’. El grup d’animació infantil Spaguetti durà jocs, cançons i danses a les 17 h a la plaça d’Espanya d’Inca.

Dilluns, 23 d’octubre

‘Contes a la mà... de bromes’. L’Hora del Conte, amb Núria Clemares. Les bromes poden fer riure, però també poden fer enfadar. En aquests contes trobarem un munt d’animals trapelles que, tot fent bromes, es fiquen en bons embolics. Les mentides no agraden a ningú, però... i les bromes? Serà a les 18 h a la Biblioteca Pública de Maó.

Dimarts, 24 d’octubre

‘Històries de nassos’. L’Hora del Conte, amb Núria Clemares. Un nas de pallasso s’ha despert perdut enmig del camí i no recorda res. De mica en mica anirà coneixent la seva història. Resulta que és el nas d’un dels pallassos més bons del món, dels pallassos Bessons! Un dia, actuant davant d’un públic molt especial, en un país en guerra, es va sentir un fort espetec. Era una bomba que va destrossar tot el circ on treballaven. Des de llavors el nas cerca el seu pallasso i els pallassos cerquen la manera de refer el seu circ i tornar les rialles al seu públic. Serà a les 18 h a la Biblioteca del Castell.

Divendes, 27 d’octubre

‘Overbooking’. Teatre per a infants a partir de 6 anys. Toto i Toribio arriben a un aeroport. Estan convençuts dels efectes meravellosos del viatge turístic per a la salut física i emocional de les persones. Aviat descobriran que un aeroport té les seves normes, peculiaritats i exigències. Incombustibles al desànim, els dos amics faran l’impossible per aconseguir el seu objectiu: VOLAR. Es representarà a les 18 h al Teatre de Manacor.

