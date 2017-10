Família, què podem fer?

Dissabte, 14 d’octubre

‘Somnis de sorra’. Només amb les seves mans i arena damunt un vidre, Borja González narra el pas de dues persones en el transcurs de les seves vides, des dels somnis que es creen a la infància, les vivències que apareixen a la maduresa, fins a la visió real i retrospectiva que aporta l’experiència viscuda. Dibuix a dibuix, transporta l’espectador a moments plens d’emocions, a viatjar a diferents llocs del món i a fer una reflexió poètica dels seus propis sentiments, vivències i records. Serà a les 19 h al Teatre d’Artà.

‘La Sireneta’. Un conte de les profunditats marines amb titelles i música en directe perquè l’espectador es deixi portar cap a aquest món ple de misteri i fantasia. L’obra, a càrrec de la companyia Festuc, serà a les 18.30 h a l’Auditori de Ferreries i també es representarà diumenge 15 a les 18 h a la Sala Albert Camus de Sant Lluís.

Contacontes sobre l’equitat de gènere. Activitat per celebrar el Dia mundial de la nina a les 11 h a Shikamoo (Llucmajor).

‘Alegría, palabra de Gloria Fuertes’. Aquest espectacle sobre Gloria Fuertes de la companyia Teatre de Malta és un espectacle de clown perquè el pallasso és, tal vegada, la millor veu per als poemes de la gran poeta madrilenya. El clown cerca el somriure constantment, com Gloria Fuertes. El clown viu en un món que no comprèn, com Gloria Fuertes. El clown se sobreposa a qualsevol fracàs, com Gloria Fuertes. El clown és capaç de convertir en alegria aliena la pròpia tristesa, el clown és tan generós com la poesia de Gloria Fuertes. Es podrà veure a les 18.30 h a l’ Espai Cultural Can Ventosa (Eivissa).

‘CantaJuego: viva mi planeta! - La fiesta de mi pueblo’. El nou espectacle del grup EnCanto. Amb un sorprenent desplegament escènic en què es conjuguen la música, el ball, el joc i l’humor de nous i entranyables personatges, ofereixen una bona selecció dels hits de sempre i cançons de les tres temporades de ¡Viva mi planeta!, la megaproducció de CantaJuego que parla de sostenibilitat, cura del planeta i valors de convivència i col·laboració. Es podrà veure a les 12 i a les 17 h a Trui Teatre (Palma).

Contacontes amb na Laura i na Fosca, les estimacontes. En aquesta activitat coneixerem les històries d’unes mares que, malgrat que els seus fills siguin molt diferents d’elles, els estimen molt i se’n senten molt orgulloses. Coneixerem la vaca Margalida al conte La vaca que va pondre un ou, podrem escoltar una història basada en fets reals sobre la Mzee i l’Owen a través del conte Una mare per a l’Owen i finalment podrem gaudir del conte Guji-Guji, en què coneixerem un cocodril meitat ànec meitat cocodril, és a dir un cocoànec. Es durà a terme a les 11 h a Agapea (Palma).

Taller per a fer un clauer. En aquest taller crearem el nostre propi clauer. Dibuixarem la forma desitjada sobre una cartolina, després tallarem moltes tires de paper de seda, d’aproximadament la mateixa amplada, i les anirem enganxant sobre el nostre disseny amb cola. En acabar, deixarem assecar la cola i en retallarem l’excedent. Activitat per a nins a partir de 6 anys acompanyats per un adult. Es durà a terme a les 12 h a Abacus Palma.

Diumenge, 15 d’octubre

‘Mima & Katastrôfik’. Espectacle de dansa per veure en família amb una historieta inspirada en el món del còmic. Mima & Katastròfik són els nous superherois dels nins. Ella és perfecta i ordenada, ell és un amant de les aventures i del risc. Els dos personatges són antagonistes, Mima inspirada en el blanc i Katastrôfik inspirat en el negre. Entren dins la xemeneia de la casa i aquesta es converteix en un laberint ple de monstres de videojocs on només es podran salvar a partir de la col·laboració entre ells. Com a resultat descobreixen un nou món ple de colors on la cohesió entre ells és més important que les seves petites diferències. Serà a les 18 h al Teatre de Lloseta.

‘Moby Dick’. Proposta de la companyia de Teatre Gorakada en la qual es presenta aquest famós treball universal des d’un punt de vista visual especialment dissenyat per arribar a tots els públics amb humor, música, ritme i recreació del text de Herman Melville. Es podrà veure a les 19 h al Palau de Congressos d’Eivissa.

‘El bebé jefazo’. Cinema infantil. La vida de Tim, un nin de 7 anys centre d’atenció dels seus pares, canvia de sobte amb l’arribada d’un suposat germà petit. Aquest nadó, però, que li ha llevat el protagonisme a ca seva, és diferent dels altres. Vesteix com un executiu i es comporta d’una manera rara. Tim decideix investigar i descobreix coses molt interessants sobre els nadons i els adults. Es projectarà a les 18 h al Teatre Principal de Santanyí.

Dimecres, 18 d’octubre

‘Pirates a la banyera!’. L’hora del conte amb Núria Clemares. La Berta voldria ser pirata! Amb la seva imaginació inventa les històries que més li agraden a ella, les de pirates!, i totes passen en un mar tan petit tan petit que hi cap dintre de casa. Però el mar té molts perills i la Berta haurà de salvar els seus estimats amics del naufragi segur. A l’abordatge! Serà dimecres 18 a les 18 h al Centre de Lectura de Fornells, dijous 19 a les 18 h a la Biblioteca de Sant Lluís i divendres 20 a les 18.30 h a la Biblioteca del Migjorn.

Dijous, 19 d’octubre

‘Conte contat: Les mil vides d’un que llegeix’. L’hora del conte basada en l’obra de teatre Això era i no era. Aquesta obra original de Pasqual Ribot i adaptada per Aina Cortès conta la història de dues nines que es colen a la biblioteca per recollir una carta anònima que li han enviat “per error” a la bibliotecària. Quan són allà, comencen a passar coses extraordinàries i coneixeran un bon grapat de personatges de llibres, cosa que els estimularà les ganes de llegir i viure així noves aventures. Coneixeran pirates i a princeses, caputxetes i llops, sentinelles capbuits i reines passades de rosca i molts altres personatges que només podem trobar quan obrim un llibre. Activitat per a infants majors de 3 anys. Els menors de 8 anys, acompanyats per un adult. Serà a les 18 h a la Biblioteca d’Alaró.

Divendes, 20 d’octubre

‘Contam històries’. Contacontes amb Jimena per a infants a partir de 3 anys a les 18 h a la biblioteca Serra Orvay de Sant Jordi.

Per què no hi ha pingüins al desert?. En aquest taller, els nins podran descobrir que el fet que en un medi determinat es puguin trobar uns éssers vius i no uns altres no és qüestió d’atzar, sinó el producte d’una relació profunda entre les condicions físiques d’aquest medi i els éssers que l’habiten. Experiències, jocs i maquetes els ajudaran a entendre el perquè de colors, formes, mides, comportaments... de diferents éssers vius i a copsar per què l’adaptació a l’entorn és clau per a la supervivència. L’activitat pretén que els infants, a través del coneixement de les relacions d’éssers vius i medi i de les conseqüències que se’n poden derivar si l’alteram o el destruïm, prenguin consciència de l’equilibri en la natura i de la importància de protegir i conservar l’entorn. Es durà a terme a les 11.30 h al CaixaForum Palma.

‘Cançons per a Matilda’. Activitat musical amb Arantxa Riera per a nadons acompanyats pels pares. Es faran dos torns: un a les 17 h per a nadons de 0 a 18 mesos i un a les 18 h per als de 18 a 36 mesos. Serà a la biblioteca de Cala Rajada.

agendacriatures@arabalears.cat

Vols promocionar

el teu esdeveniment a

l’agenda del Criatures?

agendacriatures@arabalears.cat

Aquest és el correu per

a les activitats dels

més petits