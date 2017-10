Família, què podem fer?

Dissabte, 7 d’octubre

Aniversari del Palma Aquàrium. L’aquàrium de Palma fa 10 anys i ho celebra el 7 i el 8 d’octubre amb moltes activitats durant tot el dia a partir de les 10 h. De 10 h a 12.30 h: La sireneta, Eric i Max donaran la benvinguda als visitants a l’entrada del Palma Aquàrium. De 10 h a 16 h: Els més menuts podran acaronar les cabres i ovelletes a la Minigranja, als jardins mediterranis. D’11 a 16.30 h: Es podrà passejar en poni pels jardins. D’11 h a 11.30 h: Contes en anglès presentats per Kids&Us a l’Aula Nautilus. D’11 h a 11.30 h: Actuació de Vaiana amb Campaneta als jardins mediterranis. De 12 h a 12.30 h: Canta i balla amb la Patrulla Canina als jardins. De 12.30 h a 13.15 h: Contes en anglès presentats per Kids&Us a l’Aula Nautilus. De 13 h a 14.15 h: Espectacle de màgia infantil i globoflèxiaa la sala Oceà. De 13.30 h a 14 h: Simulacre de rescat marí a càrrec de l’Equip de Rescat de la Fundació Palma Aquàrium als jrdins mediterranis. De 14 h a 14.30 h: Batucada a càrrec de Bloco Ayan pels jardins. De 15 h a 15.45 h: Contes en anglès presentats per Kids&Us a l’Aula Nautilus. De 15.30 h a 18 h: La Patrulla Canina recorrerà el parc i es farà fotos amb els infants que ho vulguin. De 15.30 a 16 h: Actuació de la Princesa Arandel, Frozen amb el príncep Hannz i Olaf als jardins mediterranis. De 16 a 16.30 h: Ironman, Spiderman i Ladybug actuaran als jardins. De 16.30 h a 17.15 h: Contes en anglès presentats per Kids&Us a l’Aula Nautilus. De 16 h a 17.15 h: Actuació de Maria Bimbolles a la sala Oceà.

El dia Minimúsica. Es Baluard acull un altre any aquest festival, que permet una experiència innovadora amb la música en directe com a protagonista per gaudir en família. Hi haurà tallers i jocs destinats als més petits, fins i tot per a nadons, amb una zona 0-3 anys, l’espai Micro, especial per als seus requeriments amb activitats de desenvolupament de capacitats sensitives. La proposta musical aglutina músics i discjòqueis de l’escena independent: Pau Riba, Joan Miquel Oliver, Zulu Zulu, Miqui Puig DJ, Sr. Nadie, Marino e Marini, Doctor Magneto DJ i Nyè DJ set. Els objectius se centren a apropar aquest tipus de propostes creatives a les famílies. Escoltar música i viure-la de petit ajuda a formar-se un criteri facilitant la seva immersió en l’experiència del directe. Els concerts són un ingredient imprescindible en el dia Minimúsica, acompanyats de l’oferta de jocs a l’aire lliure i de tallers educatius. A més, durant el transcurs d’aquestes activitats, pot trobar-se en el complex cultural menjar i beguda que possibilita opcions saludables per a les famílies. Serà d’11 a 18 h a Es Baluard.

. Espectacle de carrer a càrrec d’Andreu Baseiria, recomanat per a infants a partir de 3 anys, s’emmarca en el programa del Jardí Màgic. Mister Carrot, amb el seu artefacte mòbil magnífic, convertirà places i carrers en un espectacle de màgia, malabars, bombolles, balls... i moltes més sorpreses que endinsarà tot el públic en una espiral de diversió, un caos simpàtic, aparentment incontrolable. L’espectacle consta de dues parts: una cercavila en què el públic acompanyarà el carro musical de Mr. Carrot i un xou al final d’aquest recorregut. Es podrà veure d’11 a 12 h a l a Misericòrdia de Palma.

Lectures que fan créixer. Sessions grupals de foment de la lectura per a famílies amb infants a càrrec de Marta Alburquerque. Serà a les 11 h a la Biblioteca Municipal Ca ses Gotleves de Llucmajor.

Activitats físiques. Activitats de psicomotricitat i rocòdrom inflable de les 11.30 a les 13 h al passeig de Jaume III de Llucmajor.

. Especacle de nines a les 1 8 h al Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor.

Encaixos. Petites històries de geometria. El nostre amic interactiu Quiric convida els més petits a experimentar amb les tres formes geomètriques bàsiques (el quadrat, el triangle i el cercle) a través de la tecnologia, estimulant la creativitat i el descobriment. Sota el guiatge d’un educador, en el taller exploraran l’entorn i faran servir diferents materials amb els quals podran reconèixer les formes, dibuixar-les, moure-les, jugar a compondre figures i fins i tot explicar històries. Activitat pensada per a públic familiar amb infants de 3 a 6 anys. Es durà a terme a les 11.30 h al CaixaFòrum.

. En aquest film, les conegudíssimes emoticones dels xats són les protagonistes. A la terra de Textòpolis, viuen totes esperant ser seleccionades per a una conversa, ja que cada una expressa una cosa diferent. Una d’elles, però, pot expressar coses diverses i, volent ser com les altres, inicia una aventura que resultarà ser molt més rellevant. Es podrà veure dissabte 7 i diumenge 8 a les 19 h a la Sala de Cultura-Cinema de Formentera.

Taller per fer un clauer. Els participants en aquest taller crearan el seu propi clauer. Primer dibuixaran la forma desitjada sobre una cartolina. Després tallaran moltes tires de paper de seda, d’aproximadament la mateixa amplada, i les aniran enganxant sobre el seu disseny amb cola. En acabar de fer això, deixaran assecar la cola i en retallaran l’excedent. Així obtindran un clauer personalitzat. Activitat per a infants a partir de 6 anys acompanyats per un adult. Es durà a terme a les 12 hores a Abacus Palma.

Taller de plastilina. Taller per a infants de 4 a 14 anys, per aprendre a modelar amb plastilina. Es durà a terme a les 11 h a la llibreria Baobab.

Concert Klau d’amics. Concert inaugural de la nova Baobab (c/ de Guillem Galmés, 17. Palma) a càrrec del cor Klau d’amics. S’hi oferiran bandes sonores de pel·lícules per presentar la nova ubicació de la llibreria. Serà a les 18.30 h.

Diorama de mar. Fer un àlbum de retalls de tresors marins pot ser la millor manera d’endur-se la platja a casa. Taller per a infants de 3 a 5 anys. A les 12 hores a la biblioteca Can Sales.

Diumenge, 8 d’octubre

Gru 3. El meu dolent preferit. Nova entrega de la saga Gru, en què Gru, sempre acompanyat pels minions i per les seves tres filles adoptives, ha quedat sense feina per un nou personatge malvat. A més, coneix el seu germà bessó, que és totalment oposat a ell i que li crea el dilema de continuar dedicant-se al crim o deixar-ho fer. Es podrà veure a les 17 h al Teatre d’Artà i a les 18 h a l’ Auditori d’Alcúdia.

. La vida de Tim, un nin de 7 anys centre d’atenció dels seus pares, canvia de sobte amb l’arribada d’un suposat germà petit. Aquest nadó, però, que li ha llevat el protagonisme a ca seva, és diferent dels altres. Vesteix com un executiu i es comporta d’una manera rara. Tim decideix investigar i descobreix coses molt interessants sobre els nadons i els adults. Es podrà veure a les 18.30 h a l’ Auditori de Ferreries.

Dimarts, 10 d’octubre

Lectura de rondalles. Activitat per a tots els públics a la Biblioteca de Son Ferriol a les 18 h.

Dimecres, 11 d’octubre

Taller de cuina amb pasta de fulls. Activitat per a infants de 6 a 10 anys a les 17.30 h a la Biblioteca Municipal de Sencelles.

Animalades submarines. L’hora del conte. Ens endinsam al fons de la mar per ajudar els personatges de les cançons populars infantils, com la tortuga ballaruga o el peix peixet. Activitat per a infants a partir de 3 anys. Es durà a terme a les 18 h a la biblioteca Can Sales de Palma.

