Família, què podem fer?

Dissabte, 30 de setembre

‘Tadeo Jones 2: el secreto del rey Midas’. Segona part de la pel·lícula de gran èxit Les aventures de Tadeo Jones (any 2012). L’intrèpid Tadeo i els seus curiosos amics en aquesta ocasió aniran a l’Alhambra, cercant pistes que els portin a trobar el tresor del rei Mides. Es podrà veure a les 18 h al Teatre de Capdepera.

‘Retahilando’. Teatre familiar amb música en viu, a càrrec d’Eugenia Manzanera. Sis Sas és l’anciana teixidora del món. Ella crea sense aturall: teixeix el temps, teixeix les persones i fins i tot fila teixits d’històries. Com en un somni, Retahilando mostra fets de temps passats, objectes que són contes i cançons de països mediterranis. Es tracta d’un espectacle en el qual la rialla es troba en el doblec de totes les coses. Una actriu i un músic protagonitzen aquesta obra per a infants i adults. És per a tota la família, ideal per a nins a partir de 3 anys. Es representarà a les 18 h al Centre Cultural de Jesús.

‘La Bella y la Bestia, el musical’. El conte tradicional francès és adaptat al teatre com un musical, amb llibret de Linda Woolventon, música d’Alan Menken i lletres de Howard Ashman i Tim Rice, a partir de la pel·lícula de Disney però amb més cançons. La història és la d’un príncep que és transformat en una horrible bèstia, com a càstig pel seu comportament cruel i egoista, i una bella al·lota que és tancada per la bèstia en el seu castell a canvi de la llibertat del seu pare. Per tornar a ser humà, el príncep ha de guanyar-se l’amor de l’al·lota abans que sigui massa tard. Es podrà veure dissabte 30 a les 17 h i diumenge 1 a les 12 i a les 17 h a l’ Auditòrium de Palma.

Joc de rol. Activitat per a al·lots a partir de 13 anys. Començarà a les 10.30 h a la Biblioteca Son Cànaves.

‘Un botó que enamora’. Contacontes per a infants a partir de 3 anys acompanyats per un adult. La senyoreta Enriqueta és una al·lota molt coqueta. El senyor Bernat és molt tocat i posat. Però... ai, quina desgràcia! Els ha caigut un botó. Tots dos surten a cercar-lo. Qui sap on els duran els fils del destí. Es contarà a les 11 h a la Biblioteca Municipal Josep Maria Llompart.

‘L’erugueta goluda’. Contacontes. L’eruga era molt petita, però tenia una fam enorme. Així, es passà tot aquest conte menjant, travessant pàgina rere pàgina. Fins que finalment es convertí, com totes les erugues, en una papallona. Un llibre foradat de veritat per la molt goluda. Es podrà conèixer aquesta història a les 11 h a la llibreria Agapea de Palma.

Atrapat. L’estel d’en Floyd ha quedat atrapat a un arbre. Per recuperar-lo li llençarà tot de coses que també hi queden atrapades. Aconseguirà el jove Floyd recuperar el seu estel? Activitat infantil, a les 11.30 h, a la Biblioteca del Coll d’en Rabassa.

‘La LEGO Ninjago Película’. Una altra sessió de Cinebebès, en què les famílies poden mirar una pel·lícula amb les comoditats que requereixen els infants. En aquesta ocasió es projectarà ‘La LEGO Ninjago Película’, en què la ciutat de Ninjago és amenaçada per un altre guerrer que vol la pedra dels elements. Sis joves ‘ninja’ li faran front amb l’ajuda de molts altres personatges. Serà a les 11.30 h a Ocimax.

‘Bestiari’. Contacontes a càrrec de Tània Muñoz a les 11.30 h a la Biblioteca de Magaluf.

Què sap la biblioteca de la granota?. Els assistents a aquesta activitat cercaran informació d’un animal tranquil i relaxat, que viu generalment a llocs d’aigües dolces com estanys i rius. Es tracta de la granota. Cercaran a la biblioteca com viu, què menja, quins tipus hi ha i tot allò interessant d’aquest animal, ho posaran en comú amb els companys i per acabar faran un taller: la seva pròpia granota. L’activitat es durà a terme a partir de les 10.30 h a la Biblioteca de Son Cladera.

‘La màgia de la ciència’. La ciència és vista, moltes vegades, com una cosa molt complicada i difícil d’entendre, però els experiments que es mostren en aquesta activitat, a més de divertits i vistosos, són molt senzills de comprendre. El problema és que els científics que els fan són uns pallassos que no acaben d’entendre com funcionen els experiments. Aconseguiran realitzar-los tots? Activitat per a infants que es durà a terme a les 18 h a Teatrèmol (Palma).

‘TeatreXtots’. Teatre per a tota la família a càrrec de la companyia Talia Teatre. Actors de totes les edats a partir dels 5 anys representaran des d’un conte per a infants fins a obres curtes de Txékhov, Xesc Forteza i L. Wylie, com també monòlegs de creació pròpia. Serà dissabte 30 a les 21 h i diumenge 1 a les 19 h a la Sala Polivalent Albert Camus (Sant Lluís).

‘Per què no hi ha pingüins al desert?’. En aquest taller, els nins podran descobrir que el fet que en un medi determinat es puguin trobar uns éssers vius i no uns altres no és qüestió d’atzar, sinó que és el producte d’una relació profunda entre les condicions físiques d’aquest medi i els éssers vius que l’habiten. Experiències, jocs i maquetes els ajudaran a entendre el perquè de colors, formes, mides, comportaments... de diferents éssers vius, i a copsar per què l’adaptació a l’entorn és clau per a la supervivència. L’activitat pretén que els infants, a través del coneixement de les relacions d’éssers vius i medi, i de les conseqüències que se’n poden derivar si l’alteram o el destruïm, prenguin consciència de l’equilibri en la natura i de la importància de protegir i conservar el nostre entorn. Es realitzarà a les 11.30 h al CaixaFòrum.

Serena’s English Puppet Theatre. Teatre infantil en anglès a càrrec de Serena Zahnke, per a un públic d’entre 5 i 10 anys. Serà a les 11 h a la Biblioteca Municipal de Santanyí.

Diumenge, 1 d’octubre

‘Akari’. Espectacle de dansa contemporània dirigit als més petits en què la llum n’esdevé la protagonista. Dos ballarins de la companyia Date Danza ens mostren que l’evolució del nadó és un reflex de la persona adulta. Recomanat per a nins de 3 a 6 anys. Es representarà a les 18 h a la Sala de Cultura i Cinema de Formentera.

‘Martina’. Espectacle infantil de la companyia La Fornal. Na Martina és una contacontes que va arreu del món cercant històries per contar als nins. Però no li serveix qualsevol història, sinó que té un do que li permet parlar amb les joguines, que li conten les seves aventures, ja que, quan els nins van a dormir, elles surten a trescar món i a jugar. Es representarà a les 18 h a la Sala La Fornal (Manacor).

‘Desaparicions al museu’. Esqueix Teatre presenta aquesta obra de teatre infantil d’Adelaida Frías a les 20 h a Espai 36 (Sant Llorenç).

Divendres, 6 d’octubre

‘Una dolçor de contes’. Contacontes amb Vicenç Amengual. Serà a les 18 h a la Biblioteca Son Caliu (Calvià).

‘Encaixos. Petites històries de geometria’. El nostre amic interactiu Quiric convida els petits a experimentar amb les tres formes geomètriques bàsiques (el quadrat, el triangle i el cercle) a través de la tecnologia, estimulant la creativitat i el descobriment. Sota el guiatge d’un educador, exploraran l’entorn i usaran diferents materials per reconèixer les formes, dibuixar-les, moure-les, jugar a compondre figures i fins i tot explicar històries. Activitat per a nins de 3 a 6 anys. Es realitzarà a les 11.30 h al CaixaFòrum.

