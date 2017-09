Família, què podem fer?

Dissabte, 16 de setembre

‘El lladre de les memòries’. Na Maria és una dona d’edat avançada que té lapsus de memòria. Viu a la seva casa en companyia d’un moix de peluix a qui parla com si fos de veres. Un dia sent renou a l’interior de la casa. Hi haurà entrat algú a robar. Es representarà a les 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 i 13.00 h al carrer de Sant Sebastià, 12 de Ciutadella.

‘Els antípodes i la mar, de nou, a l’altra banda del món’. Sabeu que a l’altra banda del món també hi ha mar i illes? i que són plens de peixos? i que un dia va haver-hi un robatori anomenat fabulós. Aquesta obra amb titelles, recomanada a menors de 7 anys, està emmarcada en el Teatre de Butxaca. Es podrà veure a les 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 i 13.00 h a l’Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga (Santa Clara, 9).

Competició de castells d’arena. Concurs infantil a partir de les 11 h a la platja de Cala en Porter. El jurat valorarà els participants a les 12.30h i hi haurà premis per al 1r i 2n millor castell.

Festa infantil. El Rei Neptú arribarà a la platja de Cala en Porter a les 13 h i obsequiarà els més petits amb regals.

Taller amb Elisa Torreira. Dins el marc de l’exposició d’Elisa Torreira Edad oscura, taller amb l’autora per a nins de 6 a 11 anys destinat a introduir-los en la performança i la poesia experimental. Es durà a terme a les 11 h a Sa Nostra-Sala cultural d’Eivissa.

‘Blancanieves y los siete enanitos gigantes’. Teatro Attípico representa aquesta història per a tota la família al Centre Cultural de Jesús d’Eivissa a les 21.30 h.

‘La bici dels Spaguetti’. Espectacle de carrer que es divideix en dues parts: la primera, una cercavila amb la bici dels Spaguetti, acompanyada de música per animar i ballar; la segona, un recorregut per les cançons tradicionals mallorquines fent-ne noves versions i incorporant-hi cançons que esdevenen populars dia a dia. Serà a les 18.30 h des de na Ferradura fins a la plaça del Castellet de Capdepera.

‘Combinat de circ’. Circ Bover presenta aquest nou espectacle que reuneix els millors artistes de circ de Mallorca, que ens delectaran amb números de circ de diferents disciplines: acrobàcies aèries, malabars, equilibris, llançament de ganivets i pallassos. L’humor, el risc i el circ modern deixaran més d’un amb la boca oberta a les 19.30 h a la plaça dels Pins de Capdepera.

Taller de punts de llibre. Vols una alternativa als punts de llibre més típics? Un punt de llibre, fet de goma eva, que es col·loca al cantó del full! Fes la cara d’un monstre que sembla menjar-se el paper i atreveix-te amb els teus personatges preferits! Serà a les 11 h a la biblioteca de Son Cànaves de Palma.

‘Capità Verdeman’. El Capità Verdeman vol salvar el planeta però necessita la teva ajuda! Hi podreu anar a les 11.30 h a la biblioteca del Coll d’en Rabassa de Palma.

Gimcana de paraules. Una activitat entretinguda i per aprendre la recerca de paraules als diccionaris. En aquesta activitat per començar, es faran grups i a la biblioteca hi haurà preparades una sèrie de proves en les quals es trobaran diverses paraules que hauran de cercar als diccionaris: escriure’n el significat, fer-ne frases… Es farà a les 10.30 h a la biblioteca de Son Cladera.

Bicicletada familiar. Emmarcarda en la Setmana de la mobilitat, circuit urbà en bicicleta a les 11 h des de la plaça del Blanquer fins a la plaça d’Espanya d’Inca. Hi haurà regals per a les primeres 100 inscripcions i sorteig entre els participants.

‘Gargot i Tinta’. Al gat Gargot li agrada dibuixar. Al ratolí Tinta li encanta pintar. Però a cap dels dos no li agraden les obres de l’altre… o això diuen. No accepten les crítiques i es barallen perquè els dos volen ser els millors artistes del món. Finalment, s’adonen que, junts poden crear autèntiques obres d’art. Contacontes per a nins a partir de 6 anys acompanyats d’un adult. Serà a les 11 h a Abacus Palma.

‘El col·leccionista celeste’. En algun indret existeix un home corrent, a qui li agrada mirar el cel i els seus elements. Per això un dia passa a convertir-se en el col·leccionista celeste, que atrapa les seves preses amb senzills utensilis domèstics. Es podrà veure davant l’Ajuntament de Sineu a les 18.30, 19, 19.30, 20, 20.30 i 21 h.

‘L’abellós’. La nova alumna de l’Escola de les Abelles és una mica estranya. I és que Ari, l’‘abella’ que acaba d’arribar, en realitat és un ós disfressat molt murri que té pensat robar la mel a les seves companyes. Aconseguirà Ari afartar-se de mel? O aquest conte acabarà d’una altra manera?... Aquest contacontes tindrà lloc a la llibreria Agapea de Palma a les 11 h.

Diumenge, 17 de setembre

‘Ratataplam’. La companyia de dansa Mariantònia Oliver presenta aquest espectacle, en què la música es conjuga amb el moviment de la dansa per crear il·lusions i contar una nova història que ens educa en la percepció del món artístic. A partir de dos personatges es crea tot un món escènic i de fantasia que es desenvolupa a qualsevol espai, ja sigui destinat a les arts escèniques o no. Amb Rataplam es transforma l’espai quotidià dels infants en un escenari improvisat per jugar-hi amb els elements que hi hagi. Se’n podrà gaudir a les 20 h al Racó de ses Graneres (Capdepera).

Dilluns, 18 de setembre

Cucorba. Animació a càrrec d’aquest grup amb cançons i balls per a tota la família. Actuaran a les 18 h a la plaça de Bunyola.

Dimarts, 19 de setembre

‘La reina de las ranas’. Hi havia una vegada un estany ple de granotes gaudien d’una vida tranquil·la basada bàsicament a fer coses de granotes… Un vespre un objecte petit i birllant caurà del cel i, quan una de les granotes el trobi, es transformarà en reina i exigirà obediència a la resta. Aquest conte és per infants de 3 a 9 anys i es llegirà a les 17.30 h a la biblioteca de Son Ferriol de Palma.

Dimecres, 20 de setembre

‘La gran fàbrica de les paraules’. Hi ha un país on la gent gairebé no parla. En aquest país s’han de comprar i empassar les paraules per poder pronunciar-les. Oriol necessita paraules per poder obrir el seu cor a la bonica Ariadna. Però, quines por triar? Perquè per dir el que vol dir a l’Ariadna, li caldria una fortuna! No es pot equivocar… Contacontes a la Biblioteca Municipal de Ferreries a les 18 h.

Dijous, 21 de setembre

Mel i sucre. Actuació musical i animació del grup, que presenta el disc De colors, a la plaça de Bunyola a les 18 h.

‘Un llibre és el primer museu d’un nin’. L’hora del Conte, per als més menuts, amb Mariona Trenchs a les 18 h a la Biblioteca Pública del Mercadal.

Divendres, 22 de setembre

‘Un objecte quotidià’. Contacontes mediambiental per a nins a partir de 6 anys. Un objecte que tots feim servir, de grans i petites en pots trobar, a casa teva i del veí, amb el vent viatgen pertot arreu, però quan mengen els creix la panxa sense parar. Si encara no ho endevines, ho podràs fer a les 18 h a la biblioteca Vicente Serra Orvay de Sant Jordi (Sant Josep).

agendacriatures@arabalears.cat

Vols promocionar

el teu esdeveniment a

l’agenda del Criatures?

agendacriatures@arabalears.cat

Aquest és el correu per

a les activitats dels

més petits