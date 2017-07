Família, què podem fer?

Dissabte, 1 de juliol

Banya’t per l’Esclerosi Múltiple. Jornada d’activitats a favor dels afectats d’esclerosi múltiple que inclou activitats familiars a la piscina. Serà a les 10.30 h a la piscina exterior d’ Es Raspallar (Evissa).

Quiric. Taller per a nins d’entre 2 i 5 anys. És un moble? Un ordinador? Un pinzell? Un instrument? Una càmera...? Quiric és tot això i molt més, un amic amb el qual pots crear un món de formes, sons i colors. Atreveix-te a experimentar, a través del llenguatge tecnològic, aspectes com el dibuix lliure, les formes geomètriques, els sons de diferents instruments musicals o les emocions. Es durà a terme dissabte 1 de 10 a 20 h i diumenge 2 d’11 a 14 h al CaixaFòrum de Palma.

Animació infantil amb disfresses. Activitat per a infants de qualsevol edat amb actuació a càrrec d’Enredats. Se’n podrà gaudir a les 11.30 h a la plaça d’Espanya d’Andratx.

Jocs infantils. Diversos jocs per a infants organitzats pels escoltes de Sóller. Seran a partir de les 17.30 h al parc la Torre (Sóller).

Mel i Sucre. Animació infantil amb divertides cançons d’aquest grup tan peculiar. Se’n podrà gaudir a partir de les 18.30 h a la placeta del Jardinet d’Esporles.

‘Misteri en el bosc’. Representació teatral a càrrec dels alumnes de teatre extraescolar amb el professor Ivan Martín. Es durà a terme a les 20 h a Espai 36 (Sant Llorenç).

‘Gru, mi villano favorito 3’. Cinebebès, que ofereix sessions de cinema per a famílies amb nins petits en què les sales estan condicionades per a aquest tipus de públic, proposa la projecció de la nova pel·lícula de Gru i els minions. En aquesta entrega Gru ha quedat sense feina per un nou personatge malvat i, a més, coneix el seu germà bessó, que és totalment oposat a ell i que li crea el dilema de continuar dedicant-se al crim o deixar-ho fer. Es projectarà a les 11.30 h a Ocimax (Palma).

‘Viatge a Las Vegas’. Teatre a càrrec dels alumnes de l’escola de ballet Stylo dins la Mostra de teatre, música i dansa infantil i juvenil de Capdepera. Es representarà dissabte 1 i diumenge 2 a les 21 h al Teatre de Capdepera.

Diumenge, 2 de juliol

Correfoc infantil. La colla infantil dels Bocsifocs i la colla infantil de Sa Pedrera de Muro, acompanyats dels Renovers de Muro, realitzaran un correfoc a les 20.30 h a la placeta del Jardinet d’Esporles.

‘El Capitán Calzoncillos’. Cinema infantil. Jorge i Berto són dos nins de Primària, bastant entremaliats i obsessionats amb els còmics. Els agrada dibuixar les seves pròpies historietes, el protagonista de les quals és l’Increïble Capità Calçotets, un superheroi amo d’uns calçons amb poders superelàstics que s’enfronta a perversos vilans. Les malifetes de Jorge i Berto crispen el senyor Carrasquilla, director del col·legi, i un dia, de manera accidental, l’hipnotitzen i provoquen que es transformi en el mateix Capità Calçotets. Es projectarà a les 19 h al teatre La Unió.

Dimarts, 4 de juliol

Classes de pintura i dibuix creatiu. Mitjançant estratègies específiques, es potencien la creativitat i l’expressivitat pròpies dels infants alhora que aprenen diverses tècniques plàstiques. Dibuixen en papers gegants per crear els seus propis monstres, il·lustren els propis contes o faules tradicionals de les quals s’apropien i fabriquen segells per estampar camisetes o el que vulguin. Tot això amb valors com la companyonia, el respecte i la tolerància. Seran cada dimarts de 18 a 20 h a Es Raconet (Palma).

Dimecres, 5 de juliol

Veure de verd. Taller per a infants a partir de 3 anys. Quants verds diferents coneixem? Quants en podríem anomenar? Verd clar, verd fosc, però també verd pistatxo, verd herba, verd ampolla, verd mar... I quants verds han necessitat els pintors per pintar un prat o l’interior d’un bosc? Ens podríem preguntar el mateix sobre qualsevol color: el vermell, el blau, el groc... Cada color té infinitat de matisos. Pintar amb diferents tons d’un mateix color pot ser tan ric i variat com fer servir molts colors. Per què no ho provam? Un taller en el qual la natura serà la font d’inspiració per fer un treball creatiu i experimentar amb les seves diferents formes, volums i textures. Es durà a terme a les 18 h al CaixaFòrum de Palma.

‘Somni d’una nit d’estiu’. L’Hora del Conte amb música i titelles, a càrrec de Brian Mongard, a les 19.30 h a la Biblioteca pública d’Alaior.

E spai educatiu Ramon Casas. Taller per a famílies amb infants a partir de 5 anys emmarcat en l’exposició sobre aquest artista polifacètic, bohemi i atrevit, testimoni privilegiat de l’eclosió dels temps moderns a Europa i Catalunya i que, a més, va expandir el seu camp d’acció, va treure les seves imatges al carrer i les va adaptar a diferents formats i funcions. Aquesta activitat lliure proposa crear una imatge per a la ciutat moderna a l’estil Casas amb elements agafats de les seves pròpies obres per crear un cartell publicitari, una portada de revista o la il·lustració del menú d’un restaurant. Es podrà fer a partir del 5 de juliol i fins al 22 d’octubre de dilluns a dissabte de 10 a 20 h i diumenges i festius d’11 a 14 hores al CaixaFòrum de Palma.

Dijous, 6 de juliol

‘El olivo’. Cinema a la fresca per a tots els públics amb la projecció de la pel·lícula d’Icíar Bollaín. Alma, una jove de vint anys, està preocupada perquè el seu padrí va deixar de parlar fa temps i ara ha deixat de menjar. Tot és per culpa de la venda d’una olivera que Alma voldrà recuperar per retornar-la al seu padrí. Es podrà veure a les 21.30 h a la terrassa del Teatre d’Artà.

Divendres, 7 de juliol

‘Talpet Terratrèmol’. Contacontes per a infants a partir de 4 anys acompanyats per un adult. Quan en Talpet s’aixeca, s’acaba la calma! Amunt i avall, ho toca tot. Es distreu. Perd les coses. No para mai quiet. Li diuen: pesat, mal educat, impulsiu, dolent, hiperactiu… Els pares estan preocupats. Els mestres estan desesperats. I ara, a més, ha de presentar un projecte de fi de curs… Serà a les 18 h a Abacus (Palma).

Dibuixos sobre l’asfalt. Activitat a càrrec d’Amics dels Reis d’Orient en què es pintarà l’asfalt. Serà a les 11 h al carrer de la Vicaria de Llucmajor.

‘Emmiralla’t en un llibre: primer reflex’. L’Hora del Conte amb Mariona Trenchs a la Biblioteca del Migjorn Gran a les 18.30 h.

‘Storytime’. Representació teatral amb diferents personatges, cançons i material complementari per assegurar que els fillets puguin gaudir d’un espectacle en anglès. Durant la Storytime s’interpreten contes que ha pensat i desenvolupat l’equip pedagògic de Kids&Us per oferir als més menuts unes històries divertides i entenedores gràcies a les quals es facilita la interacció entre els actors i el públic. Serà a les 11.30 h a la Biblioteca Pública de Maó.

