Família, què podem fer?

Dissabte, 24 de juny

Bombolles de sabó gegants. Jocs amb bombolles a les 10 h al centre comercial Sa Teulera de Palma.

Estudio Capricorn. Festival de la categoria júnior de l’Estudio Capricorn amb actuacions de dansa clàssica, moderna i claqué, en benefici d’APFEM i Associació Asperger. Es farà a les 18 h a l’espai cultural Can Ventosa d’Eivissa.

Barridiades. Aquest programa, el crea l’Institut Municipal d’Esports (IME) per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 hores en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn de l’Arenal, al parc de les Meravelles.

Taller de jardineria. Professionals de Fronda - Magatzem Verd ensenyaran als més petits coses sobre les flors. Per a nins d’entre 6 i 14 anys. Es realitzarà a les 11 h a Mallorca Fashion Outlet (el que era Festival Park).

‘El capità Superverd’. Contacontes per conscienciar sobre el medi ambient. El capità Superverd és un nou superheroi. Una petita ciutat s’està ofegant en els munts de fems, per la mandra i el malbaratament dels seus habitants, però el capità Superverd és un superheroi ecològic i rescatarà la ciutat inculcant bons hàbits com ara reciclar, reutilitzar, traslladar-se a peu o en bicicleta… Es coneixeran els consells de Superverd a les 11 h a la llibreria Agapea de Palma.

‘Max i els superherois’. Contacontes. En Max és un apassionat dels superherois. El seu preferit és una superheroïna anomenada Megapower. Ella és diferent de la resta de superherois. Es realitzarà a les 11 h a la Biblioteca del Coll d’en Rabassa, a Palma.

‘El carter Joliu II’. Contacontes. Una altra història del carter Joliu i els seus amics i amigues, perquè encara queden cartes per repartir. A na Ventafocs, al... llop! Hem de recordar que totes les cartes són de debò i es poden llegir. Serà a les 11 h a la Biblioteca de Son Cànaves,a Palma.

‘El monstre del tap’. Contacontes. Són molts els llibres que tenen com a protagonista un monstre. En aquesta activitat es farà un recull dels més interessants, que serviran com a model per fer els propis monstres en taps de botelles de diferents mides. Es durà a terme a les 12 hores a la Biblioteca de Son Ximelis, a Palma.

‘ Què sap la biblioteca dels peixos?’. Activitat en la qual els nins coneixeran les diferents espècies de peixos que existeixen, cercant informació en els llibres de la biblioteca i posant-la en comú. Per finalitzar es farà un taller amb petxines grosses i petites, amb què crearan el seu peix. Es durà a terme a les 10.30 h a la Biblioteca de Son Cladera, a Palma.

Festa infantil aquàtica. Festa aquàtica en què hi haurà trencada d’olles, castells inflables i una espectacular fi de festa amb berenar i festa de l’escuma. Serà a les 17.30 h a la plaça de Cas Vicari d’Alcúdia.

El Festín. El festival de teatre infantil El Festín celebra el 25è aniversari en aquesta edició, que es du a terme a l’envelat de la plaça de Sant Jordi de Sant Josep. Dissabte 24 actuaran el grup de teatre Aprendiz del CEIP Can Cantó (18 h ), l’Escola de Circ del CEIP Urgell (19 h), la companyia mallorquina TeatreMoll (20 h), el grup de teatre de l’IES Santa Margalida (21 h) i Teatro Paraíso, del País Basc (22.30 h). Diumenge 25 hiactuaran MusicalDansa ( 19 h ), Es Claustre Teatre de l’IES Sant Bonaventura (20 h), MusicalDansa (21.30 h) i Manolo Carambolas, de Màlaga (22.30 h).

Focs artificials. Si hi ha un acte festiu que s’identifiqui amb l’ús de productes pirotècnics, aquest és el dia de Sant Joan. En aquest taller especial els al·lots aprendran a fer focs artificials. Activitat recomanada per a al·lots a partir de 6 anys acompanyats per un adult. Es durà a terme a les 12 h a Abacus (Palma).

Diumenge, 25 de juny

Concurs de castells d’arena. Concurs d’elaboració de castells d’arena a la platja del Port d’Alcúdia. Els nins menors de 7 anys hauran d’anar acompanyats pels pares. Es farà a les 10 h.

‘Bienvenidos a El Gran Circo’. Banana Dance Studio fa per al final de curs un espectacle que presenta un món màgic ple d’artistes, trucs i moltes sorpreses. Es representarà a les 17 i les 20 h al Palau de Congressos de Santa Eulària.

Dilluns, 26 de juny

‘Na Boliqueta, una altra història de dimonis’. Contacontes amb els Dimonis de la Cova del Fossar. Serà a les 18 h a la seu del Moll d’Alcúdia.

‘Capitán Calzoncillos’. Cinema. Jorge i Berto són dos nins de Primària, bastant entremaliats i obsessionats amb els còmics. Els agrada dibuixar les seves pròpies historietes, el protagonista de les quals és l’Increïble Capità Calçotets, un superheroi amo d’uns calçons amb poders superelàstics que s’enfronta a perversos vilans. Les malifetes de Jorge i Berto crispen el senyor Carrasquilla, director del col·legi, i un dia, de manera accidental, l’hipnotitzen i provoquen que es transformi en el mateix Capità Calçotets. Es projectarà dilluns 26 i dimarts 27 a les 18 h al cine teatre de Capdepera.

Dimarts, 27 de juny

‘Dia de l’orgull LGTB: Sóc la Jazz’. Contacontes per a totes les edats per conscienciar sobre la diversitat de gènere. La Jazz va saber de sempre que era diferent de les altres nines i dels altres nins de la seva edat. Des de ben jove, va ser conscient d’un fort sentiment, de ser una nina, i va lluitar perquè el seu entorn la reconegués i l’acceptàs. Des dels dos anys, la Jazz sabia que era una nina, tot i que, en néixer, la van considerar un nin. Li encantava el color rosa, disfressar-se de sirena i no estava còmoda amb roba de nin. Això sumia la seva família en la confusió, fins que van entendre que la Jazz era trans i van decidir donar-li suport. Es contarà aquesta història a les 17.30 h a la Biblioteca de Son Ferriol, a Palma.

Dimecres, 28 de juny

Emporta’t a casa el sol de l’estiu pintat amb sal. Taller per a infants de 3 a 9 anys en què es farà una manualitat amb sal. Es realitzarà a les 17.30 h al centre Flassaders de Palma.

Concert de fi de curs 440 Aula Musical. Els al·lots de 440 Aula Musical ofereixen un concert per celebrar la fi del curs amb la direcció de Rosa Carbonell. Es durà a terme a les 20.30 h a Sa Màniga (Cala Millor).

Fabrica el teu fanalet. Taller per elaborar un fanalet i decorar-lo com cadascú vulgui fer-ho amb un skyline, dibuixos, frases… Per a al·lots a partir de 12 anys. Es realitzarà a les 18 h a Ca ses Gotleves (Llucmajor).

Dijous, 29 de juny

Mel i sucre. Actuació del grup, amb música i animació, al final de curs de l’ Escola d’Infants de Son Ferriol. La festa començarà a les 16 h.

Divendres, 30 de juny

F eim una eruga de paper. Taller en què els infants aprendran a fer erugues de paper molt divertides. La papiroflèxia és una activitat molt adient per als més petits, ajuda a treballar la motricitat, a fer ús de material a l’abast de tothom, a concentrar-se per seguir unes instruccions i, finalment, a donar una utilitat a allò que s’ha construït. Activitat recomanada per a al·lots a partir de 4 anys, acompanyats d’un adult. Es realitzarà a les 18 h a Abacus (Palma).

