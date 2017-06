Família, què podem fer?

Dissabte, 10 de juny

Taller familiar d’escriptura gòtica. L’Arxiu Capitular de Mallorca organitza una activitat per a famílies en col·laboració amb el departament de Didàctica de la Seu. S’explicarà als més petits i també als grans què és un arxiu, se’ls mostraran manuscrits i pergamins de l’Arxiu i es farà un taller d’escriptura gòtica amb plomes. Activitat per a famílies amb nins a partir de 6 anys. Es realitzarà a les 11.30 h a la Catedral de Mallorca.

Moixonies per créixer, música en família. Concert taller. Què són les moixonies? Són carícies, moltes vegades acompanyades de cantarelles i jocs. Són petites experiències plaents que tenen grans conseqüències, estimar i sentir-se estimat és el més gran. I és dins aquest context que hom creix. En aquesta activitat s’ofereix una metodologia creativa i aprofitadora d’allò que sorgeix en cada moment i s’aconsegueix, de vegades, transformar-ho en petites obres d’art. L’objectiu principal és sembrar llavors musicals en el dia a dia, compartir vivències plaents i estètiques per reforçar el vincle afectiu familiar i cultivar i fomentar el descobriment de la música i de l’art per part dels més petits a través de l’experiència compartida. Els recursos visuals, el moviment, el llenguatge i el joc ajudaran tota la família a despertar la curiositat, les ganes d’explorar la música de diferents estils i de gaudir-ne. Serà a les 16.30 h per a infants de 0 a 2 anys i a les 17.45 h per a al·lots de 3 a 6 anys al teatre Mar i Terra (Palma).

Taller de carotes per a fillets, joves i adults. Activitat en què tota la família podrà elaborar carotes així com els agradin. Es durà a terme a les 9.30 h al Cercle Artístic de Ciutadella.

‘Mediterràniament’. Concert de final de curs de l’Escola de música i dansa de Sant Llorenç, en el qual els alumnes demostraran el seu ritme. Se’n podrà gaudir a partir de les 18.30 h a Sa Màniga (Cala Millor).

Festa fi de curs de l’Estol de Tramuntana. A les 18.30 h hi haurà tallers i activitats per a nins, a les 20 h una ballada popular i la fi de festa serà un concert d’AnimAcústica. Serà al Pati de les Escolàpies (Sóller).

‘1, 2, 3… print!’. Taller organitzat a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma. Té com a finalitat investigar i descobrir, a través de l’obra de Joan Miró, com es fan els dibuixos dels llibres, secrets sobre la tipografia, la creació i la tècnica de la serigrafia. Activitat recomanada per a infants de 7 a 12 anys. De les 11 h a les 13 h. Preu: 3 euros per infant.

Una festa a la cuina. Com ha arribat aquest pastís fins aquí? Els participants del taller seran fonamentals a l’hora de desxifrar el misteri sobre l’origen d’aquest curiós minipastís. Durant la investigació, crearan una banda sonora per a aquesta història, treballant conceptes musicals bàsics amb l’ajuda de cassoles, coberts, paelles i tota mena d’instruments musicoculinaris. Activitat recomanada per a públic familiar amb infants a partir de 4 anys. Serà a les 11.30 h al CaixaForum de Palma.

Viatge a Hawaii. Taller amb jocs diversos i amb una manualitat relacionada amb Hawaii. Es durà a terme a les 10 h al centre comercial Sa Teulera de Palma.

Barridiades. Aquest programa el crea l’Institut Municipal d’Esports (IME) per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 hores en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn de Cas Capiscol, al carrer de l’Orquídia.

Taller de jardineria. Professionals de Fronda - Magatzem Verd ensenyaran als més petits quines plantes i flors es poden fer servir per cuinar. Per a nins d’entre 6 i 14 anys. Es realitzarà a les 11 h a Festival Park.

Contacontes amb Laura Rigo. La famosa contacontes Laura Rigo explicarà una història a les 11 h a la llibreria Agapea.

‘Mi amigo libro’. Aquest conte explica la història d’un llibre que espera que algú el llegeixi i el cuidi. És un bon punt de partida per realitzar un taller per folrar llibres i aprendre a reparar-los i a tractar-los bé. Es farà a les 11 h a la biblioteca del Coll d’en Rabassa (Palma).

‘Feim un koinobori’. Un koinobori és una bandera tradicional japonesa amb forma de carpa. En aquest taller, per a al·lots de 4 a 8 anys, n’elaboraran una i aprendran també algunes coses sobre la cultura nipona. Serà a les 12 h a la biblioteca de Son Ximelis (Palma).

Amunt, Lucas!. Diada solidària per ajudar en Lucas, un nin amb paràlisi cerebral. Hi haurà un ‘photocall’ amb Star Wars i de les 18 a les 20 h tallers de Harry Potter (varetes màgiques, pocions, globus òliva i punts de llibre), arqueologia i d’altres, a més d’activitats per als més petits i actuacions. Serà a Festival Park.

Taller de hama. Taller per a públic infantil i juvenil per elaborar figures amb petites peces de colors. A més, es treballaran dinàmiques de grup diferents per tal que els participants que ja hagin assistit a un taller de hama ajudin els nous. També es lligarà amb llibres de la biblioteca sobre manualitats. Es durà a terme a les 10.30 h a la biblioteca de Son Cladera.

Taller d’avions de paper. Sabies que existeixen llibres fantàstics que t’ensenyen a fer no un, ni dos, sinó molts avions de paper? En aquest taller en miraran un, d’aquests llibres, i aprendran a fer diversos models d’avions que volen com una fletxa o que planen, per a vols interiors o exteriors! Serà a les 11 h a la biblioteca de Son Cànaves.

Diumenge, 11 de juny

‘Piratas del Caribe: La venganza de Salazar’. En aquesta nova entrega de la saga Pirates del Carib, Jack Sparrow s’ha d’enfrontar a uns pirates diferents, són fantasmes i el seu capità és un enemic acèrrim d’Sparrow, Salazar, que acaba de sortir del triangle de les Bermudes. Es podrà veure a les 17 i a les 20 h al Teatre de Capdepera.

Dilluns, 12 de juny

‘Na Caputxeta i el llop’. Adaptació teatral del conte de Charles Perrault, en què na Caputxeta va a veure la seva padrina i hi troba el llop que la vol enganar fent-se passar per la padrina per tal de menjar-se-la. Es representarà a les 20.30 h al Teatre de Vilafranca de Bonany.

Dimarts, 13 de juny

Cuina i ciència. Taller de ciència per a al·lots majors d’11 anys impartit per la doctora Dessiré Sicilia i la xef Maria Salinas. A la cuina es produeixen nombrosos processos químics. En aquest taller divertit els al·lots aprendran ciència mentre cuinen de manera senzilla. Descobriran què són els tanins, les proteïnes, els sucres, els greixos… Es durà a terme a les 19.15 h a la Fàbrica Ramis d’Inca.

‘El malalt imaginari’. Adaptació infantil del text de Molière, en què un home vell obsessionat per la seva salut no és capaç de veure qui l’estima de veres i qui fingeix per heretar la seva fortuna. Es representarà a les 20.30 h al Teatre de Vilafranca de Bonany.

Dijous, 15 de juny

‘Un camí terroríficament fantasiós’. Els alumnes de l’escola de dansa U DANCE presenten una història plena d’emocions, aventures i pors que hauran d’afrontar els personatges d’aquesta trama per tal d’aconseguir els seus desitjos. La representaran dijous 15 i divendres 16 a les 19.30 h a l’auditori Sa Màniga (Cala Millor).

