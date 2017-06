Família, què podem fer?

Dissabte, 3 de juny

Lila jocs reciclats. Jocs per a totes les edats fets amb materials reciclats amb motiu del Dia mundial del medi ambient. Dissabte 3 de les 10 a les 20 h al carrer de Blanquerna de Palma i diumenge 4 de les 9 a les 14 h a la plaça de Sant Joan de Son Servera.

Ludoteca de jardí. Espai de 100 m2 amb jocs i materials per a totes les edats relacionats amb les lletres. De 10 a 14 i de 17 a 21 h a la Fira del Llibre, al final del passeig del Born de Palma.

Vivim del cuentu. Els contacontes Vivim del cuentu explicaran històries per als més petits a les 17.30 h a l’espai central de la Fira del Llibre, al Born de Palma.

Petites històries de geometria. Taller en què les tres formes bàsiques, el quadrat, el triangle i el cercle, són les protagonistes. L’amic interactiu Quiric convida els nins a experimentar amb les formes geomètriques a través de la tecnologia. Activitat per a infants de 3 a 6 anys. Es durà a terme a les 11.30 h al CaixaForum de Palma.

Bussejam al fons de la mar. Jocs i taller per fer una manualitat relacionats amb el fons marí i tot allò que conté. Es durà a terme a les 10 h al centre comercial Sa Teulera de Palma.

Taller de reciclatge. Taller per aprendre a pintar flors i a elaborar polseres i capses amb material reciclat amb motiu del Dia mundial del medi ambient. Cada nin hi ha de dur dues botelles de plàstic PET iguals (de refresc). Es durà a terme de 10 a 14 h a El Corte Inglés de les Avingudes de Palma.

Joc de les espècies i Pesca com cal!. Jocs organitzats per Creu Roja per conscienciar sobre el medi ambient. El Joc de les espècies és format per 24 làmines de 35x35cm i els participants, organitzats en grups, han de trobar les parelles de flora i fauna. A Pesca com cal! els participants, equipats amb una canya de pescar, amb un imant en comptes d’ham, pesquen animals magnètics que floten en l’aigua. Una vegada pescats, els participants els miren per darrere i comproven si ho han fet bé o no (si era una espècie protegida o no). El voluntari aprofita per explicar per què algunes espècies no es poden pescar. S’hi podrà jugar de 10 a 14 h i de 17 a 20 h al carrer de Blanquerna de Palma.

Nati de Grado. Contacontes-taller sobre l’ecologia i el medi ambient. Serà present a les 12.30 h a la plaça de Santa Pagesa de Palma.

Barridiades. Aquest programa el crea l’Institut Municipal d’Esports (IME) per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn de Son Rapinya, a la plaça de Son Quint.

‘1, 2, 3… print’. Taller organitzat a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma. Té com a finalitat investigar i descobrir, a través de l’obra de Joan Miró, com es fan els dibuixos dels llibres, secrets sobre la tipografia, la creació i la tècnica de la serigrafia. Activitat recomanada per a infants de 7 a 12 anys. De les 11 h a les 13 h. Preu: 3 euros per infant.

‘Una història de dues bèsties’. Contacontes i taller. Amb aquest conte hi haurà les dues versions d’una mateixa cosa i es veurà com canvia segons qui ho ha viscut. Es tracta de veure que hi ha diferents punts de vista per a cada cosa i no sempre ho veim com ho veuen els altres. A continuació es farà un petit taller per treballar allò après. Serà de 10 a 12 h a la biblioteca Son Cladera.

‘La montaña de libros más alta del mundo’. Contacontes. En Lucas estava convençut que havia nascut per volar. Mirava els avions, provava de fabricar-se tot tipus d’ales... però res no semblava que funcionàs. Un dia, la seva mare li explica que hi havia altres maneres d’acomplir el seu somni i li posa un llibre a les mans… Es durà a terme a les 11 h a la biblioteca Son Cànaves.

‘El capell volador’. Contacontes. En aquest conte un jove mag perd el seu capell màgic i el seu ca, en Pelut, l’anirà a cercar. Pel camí trobarà un bon grup d’amics amb els quals s’ho passarà molt bé fent la recerca. En acabar es farà un petit taller. L’activitat serà de 12 h a 13 h a la biblioteca Son Ximelis.

‘Un món de mil dimonis’. Ludoteca endimoniada per a famílies amb infants a partir de 5 anys, en el marc de l’exposició Un món de mil dimonis. Es tracta d’una àrea de jocs i manualitats de tema dimonier, a partir de les il·lustracions creades per Eva Hermida per al joc de cartes Dimonis de Mallorca. Inclou recreacions de jocs tradicionals: tres en ratlla, qui és qui, Memory, puzle de parelles endimoniades i dòmino. També inclou una taula de manualitats per crear caretes de dimoni. Se’n podrà gaudir de les 11.30 a les 13.30 h al Museu Krekovic (Palma).

Diumenge, 4 de juny

‘Viatge al món de n’Aina’. Contacontes. N’Aina és una nina que ha oblidat com s’usa la imaginació. A la casa de la seva nova padrina coneixerà en Bigotets, un moix que serà el seu company i guia perquè, recuperant la seva imaginació perduda, pugui plantar cara a tots els embulls que ocupen el seu cap i no la deixen ser una feliç. Serà a les 11 h a l’espai central de la Fira del Llibre, al Born de Palma.

‘Allò que més val no es compra!’. Contacontes a càrrec de David i Monma Contacontes emmarcat en el Dia mundial del medi ambient. Es realitzarà a les 19 h a la plaça de Jesús de Santa Eulària.

Dilluns, 5 de juny

‘El bosc màgic’. Obra de Myotragus Teatre en què la temàtica principal és el medi ambient. En Miquelet Aventurer i n’Eulàlia Temerària són dos exploradors experimentats que s’endinsen en un bosc màgic durant una de les seves recerques de tresors. Al llarg del camí trobaran una sèrie de personatges divertits com el Senyor Pere Bover, l’alzina o l’eriçoneta, que ens ensenyaran a preservar la natura. Tota una història divertida, entretinguda i educadora amb un bon missatge de rerefons emmarcada dins el Dia mundial del medi ambient. A les 18 i a les 19 h a la plaça de l’Ajuntament de Marratxí.

‘En Joanet de l’Aigua’. Espectacle a càrrec de Guillem Sansó, que anima els més petits a ser curosos amb l’estalvi d’aigua a l’escola i a casa seva. Fent-los cantar i ballar, divulga un missatge sobre la necessitat d’estalviar aigua i proposa bones pràctiques fàcils d’entendre i d’aplicar per a ells. Serà a les 19 h al parc de Josep Maria Llompart de Vilafranca de Bonany.

Dijous, 8 de juny

‘La flor romanial’. El grup de teatre del CCEE Pinyol Vermell representa una adaptació de la rondalla La flor romanial, que parla d’un rei que pateix una estrany constipat. Per guarir-lo, només existeix una flor, la flor romanial, que no ha vist ningú mai. El rei envia els seus tres fills a cercar aquesta flor, amb la promesa de donar la corona a qui la trobi. El germà petit, en Bernadet, rep l’ajuda d’unes àguiles que el duen a trobar aquesta flor prodigiosa, però la gelosia i l’ambició dels altres germans dificultaran que en Bernadet pugui portar la flor a son pare. Es podrà veure a les 19.30 h a Trui Teatre (camí de Son Rapinya).

‘Animalades’. De l’escola han arribat un centpeus a qui fan pudor els peus, una tortuga boteruda, un mosquit que es picava a ell mateix, un ocell a qui feia por volar… i una mala fi de moixos i moixes! Espectacle a càrrec del CEIP Sant Miquel. Serà a les 19 h a l’auditori Sa Màniga (Cala Millor).

