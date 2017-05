Família, què podem fer?

Dissabte, 27 de maig

‘Cantata per una tortuga’. Els alumnes de l’associació Es Músics interpretaran una cantata dedicada a una tortuga que inclourà sorpreses. És una activitat familiar i gratuïta que tindrà lloc a les 20 h a la Sala d’actes Sant Miquel, a Ciutadella.

Fira del vi i producte de Menorca. Aquest esdeveniment de producte de la terra, que ce celebra a Llucmaçanes, Maó, no s’oblida dels més petits de la casa. Per això, ha preparat tot un matí, de les 10 a les 13.30 h, en què ells en seran els protagonistes. Així, al pati de l’església podran gaudir d’un boti-boti i de cavallets ecològics fins a les 13.30 h. A més, es pintarà un cotxe en desús i es facilitarà un llenç en blanc perquè els infants que ho vulguin demostrin els seus dots artístics i pintin un mural (de 10 a 13 h). A les 12 h, els gegants de Llucmaçanes apareixeran a la plaça de Sant Gaietà.

Festa de la primavera. Diada infantil per homenatjar l’estació de les flors al parc de la Feixina, a Palma. La jornada serà de les 11 h a les 19 h. A les 11.30 h, Malena Pons oferirà una sessió de contacontes. A les 12 h, jocs tradicionals amb Spiderman i Ladybug. A les 16.30 h, aparició de Frozen amb Suéltalo. A les 17 h, espectacle de màgia amb el Mago Galluccy. A les 18 h, exhibició de ball amb l’agrupació Palma Play. A més a més, s’oferiran tallers diversos, com un per fabricar-se un collar i un de pintacares, entre d’altres activitats.

‘El nin menjallibres’. Conte i taller. A n’Enric li agraden els llibres. Però no com a nosaltres, a ell li agrada menjar-se’ls. A les 11 h ala biblioteca del Coll d’en Rabassa de Palma.

Pollo Pepe. Pollo Pepe visita la botiga Abacus de Palma a les 12 h. No us perdeu el taller i us endureu una careta del ‘Pollo Pepe’.

Barridiades. Aquest programa el crea l’Institut Municipal d’Esports (IME) per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn del Camp d’en Serralta ; els actes tindran lloc a la plaça de Serralta.

‘Ex-libris’. En aquesta activitat s’explicarà als infants per a què serveix un ex-libris i a continuació en faran un perquè puguin marcar els seus llibres preferits. El segell es farà reciclant un tap de plàstic en el qual aferraran una figura o lletra de goma eva de la forma que ells vulguin. Aquest taller es realitzarà a les 10.30 h a la biblioteca de Son Cladera de Palma.

‘Quins tipus de cactus coneixes?’. El taller començarà a les 12 h a la biblioteca de Son Ximelis de Palma amb una breu explicació sobre quin tipus de plantes són els cactus i quines peculiaritats tenen respecte de la resta. A continuació es faran cactus amb els materials de la biblioteca i se’ls podran endur a casa per decorar les seves habitacions.

‘La barca de pedra’. Dins els actes d’El jardí màgic, els dissabtes infantils que acull el jardí del Centre Cultural la Misericòrdia de Palma cada quinze dies, tota la família podrà gaudir de La barca de pedra, una obra de la companyia Elixir Teatre. A les 11 h.

‘Horaci l’inútil. Petonets’. Sessió de contacontes per a un públic familiar a la biblioteca Son Cànaves de Palma a les 11 h.

‘Nos vamos en cohete a la luna’. Contacontes i manualitat a les 10 h al centre comercial Sa Teulera de Palma.

‘1, 2, 3… print’. Taller organitzat a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma. Té com a finalitat investigar i descobrir, a través de l’obra de Joan Miró, com es fan els dibuixos dels llibres, secrets sobre la tipografia, la creació i la tècnica de la serigrafia. Activitat recomanda per a infants de 3 a 6 anys. De les 11.30 h a les 13 h. Preu: 3 euros per infant.

‘Historia de dos bestias’. Contacontes per a infants de 4 a 8 anys a la biblioteca de Son Ximelis de Palma a les 12 h.

‘El meu petit univers’. Concert pedagògic en el qual s’explica la història de l’univers a través d’una narració dinamitzada i combinada amb acompanyament musical en directe. Unes imatges que es van projectant al llarg del concert posen en relleu i exemplifiquen el que s’està explicant. Es durà a terme al CaixaFòrum de Palma a les 11.30 h i a les 18 h.

‘Júpiter, una estrella fallida’. La primera part de l’activitat consistirà en una xerrada sobre Júpiter, el planeta més gran del Sistema Solar i les seves llunes. Més tard, entrada ja la fosca, s’observaran amb detalls el planeta i el cel durant l’estació de la primavera. Activitat familiar a les 18 h al Centre d’Educació Ambiental de Binifaldó (Escorca).

Festival Posidònia. A l’ amfiteatre de Deià a partir de les 10 h. A les 10 h, Finestres obertes per La Posi: taller de creació d’éssers humans a partir de materials reciclats. A les 11.30 h, Aixeca’t i balla : ball matiner per a tothom. A les 17 h, Conte amb tu amb La Posi: conte interactiu per a infants sobre la importància de la posidònia a la mar Mediterrània. A les 11.20 h a Sa Tanca de Deià, ioga per a infants i famílies amb Fugu Yoga.

‘El jorobado de Notre Dame’. Amagat de les mirades de tots els ciutadans de París, a dalt de Notre Dame, hi viu Quasimodo. El seu tutor, el jutge Frollo, no li permet baixar mai del campanar. Un dia decideix baixar d’amagat i coneix Emeralda, amb qui viurà la seva major aventura. La pel·lícula es projectarà a les 19 h a Ses Cases des Mestre de Santa Maria.

Esports i jocs infantils. V Torneig de futbol sala 3x3 al carrer per a nins de 4 a 11 anys, a càrrec de l’Escola de Tecnificació Mariano Ramon. Taller de jocs de taula i trencaclosques, a càrrec de l’associació Art, Ciència i Tecnologia. Mostra oberta d’escacs, a càrrec del Club Esportiu Reis i Dames de Llevant. Jocs de sempre, bitlles, dames gegants, curses de sac, joc del mocador, pintar cares, tup-a-tup, etc. Totes les activitats seran a la plaça de Ramon Llull a partir de les 10 h.

Taller de plastilina. Activitat a partir de 4 anys en què faran un astronauta a la 11 h a la Biblioteca de Santanyí.

Fira ecològica, artesana i pagesa. Taller d’instruments musicals reciclats i joc dels detectius ambientals. Serà a les 18 h a la plaça de Puigpunyent.

‘El meu país, Burundi’. Contacontes a càrrec de Veïns sense Fronteres. Un conte per conèixer la realitat dels infants de Burundi. Es durà a terme a les 11 h a l’ espai central de la Fira del Llibre de Palma, al Born.

Diumenge, 28 de maig

‘El bebé jefazo’. L’arribada d’un germanet trastoca completament la vida del petit Tim. El seu nou germà és un bebè peculiar, que du vestit i corbata i un maletí. Tim comença a sospitar-ne fins que descobreix que pot xerrar. Es podrà veure a les 19 h a l’ Auditori d’Alcúdia.

Dimecres, 31 de maig

‘El moliner’. Espectacle d’un conte ambientat en l’època mitjana de la companyia Pengim-penjam. Potser una actriu, potser una rondallaire, potser una pallassa, potser una titellaire, un personatge polifacètic i imaginatiu traurà de la seva maleta màgica el conte d’El Moliner. El protagonista ingenu que perd la farina per culpa de l’entremaliada Tramuntana, passant per un reguitzell d’aventures per poder-la recuperar. Es trobarà amb la bruixa? Tindran èxit els seus viatges? Serà a les 18 h a la Biblioteca de Manacor.

