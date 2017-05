Família, què podem fer?

Dissabte, 20 de maig

‘Quan arriba la senyora Primavera’. Mitjançant el relat del conte s’introdueixen els fruits de cada estació alhora que s’ajuda els infants a distingir les etapes de l’any i a associar-les amb el clima, el calendari i els costums de casa i de l’entorn on viuen. Contacontes i taller a les 11 h a Agapea de Palma.

Taller del sistema solar. Què saps del sistema solar? Quins planetes el formen? Com són? Descobreix això i molt més i, per acabar, fes el teu propi sistema solar. Serà a les 11 h a la biblioteca del Coll d’en Rabassa (Palma).

‘Els tres porquets’. Un clàssic dels contes per a infants, amb un poquet d’escenificació. Bufaré, bufaré i bufaré… Contacontes a les 11 h a la biblioteca de Son Cànaves (Palma).

Barridiades. Aquest programa el crea l’IME per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves. L’objectiu és combinar el bon esport amb la vida saludable. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn del barri de l’Arxiduc a la plaça d’Alexander Fleming.

‘1,2,3… priNt!’. Com es fan els dibuixos que veim en els llibres? A partir de l’obra de Joan Miró, els participants ho investigaran i descobriran alguns secrets sobre la tipografia. L’activitat és per a famílies amb infants d’entre 3 i 6 anys a les 11.30 h a la Fundació Pilar i Joan Miró (Palma).

‘Spumacares del Món’. Taller de manualitats per fomentar la sensibilització envers la diversitat cultural i la integració social de les diverses races i potenciar així la interculturalitat. Es treballa a partir d’unes plantilles amb la idea de combinar tipus de cara, color de la pell, cabell, ulls, boca i complements, amb resultats realment molt sorprenents. Es farà a les 10.30 h a la biblioteca de Son Cladera (Palma).

‘Una història de dues bèsties’. Amb aquest conte se sabran les dues versions d’una mateixa cosa i es veurà com canvia segons qui ho ha viscut. Es tractarà de veure que hi ha diferents punts de vista per a cada cosa i no sempre ho veim com ho veuen els altres. A continuació es farà un petit taller. Serà a les 12 h a la biblioteca de Son Ximelis de Palma.

Músiques de pel·lícules infantils. La Banda de Música de Sant Llorenç interpretarà peces de pel·lícules tan conegudes i estimades com El rei lleó, Frozen, Aladí, La Sireneta i La Bella i la Bèstia. Hi haurà projeccions i posada en escena. Es durà a terme a les 19 h a l’auditori Sa Màniga de Cala Millor.

Fugu Yoga. Ioga per a famílies a les 11.30 h a l’Aula de Mar (Portitxol) emmarcat en el Festival Posidònia.

Diumenge, 21 de maig

‘Clan en vivo’. Clan torna amb un espectacle renovat, ple de cançons, aventures, diversió i moltes sorpreses noves. Per això, ha redissenyat tot l’espai escènic i l’ha convertit en un plató de televisió amb molts de colors, on es desenvoluparan quatre actes teatrals. Tindrà lloc a les 16 h al Trui Teatre (Palma).

Dàmaris Gelabert. Un recorregut per les cançons més conegudes de la Dàmaris Gelabert: Bon dia!, Els dies de la setmana, L’hora de fer música, L’abecedari, Tot sona, Tu … El concert inclou cançons per aprendre i memoritzar aprenentatges bàsics, per aprendre música, per a l’adquisició d’hàbits, cançons motrius, per moure’ns i ballar i cançons per aprendre sobre les emocions i els sentiments. Serà al Teatre Calós de Ciutadella a les 12 h.

Dimarts, 23 de maig

‘El buit’. Contacontes i taller familiar a les 17.30 h a la biblioteca de Son Ferriol de Palma.

Divendres, 26 de maig

‘Animals, animaletes, animalots: històries plenes d’animalades’. Contacontes amb Catalina Contacontes a les 18 h a la biblioteca d’Inca.

XIX Festival internacional de teatre de teresetes

‘Plastiiik’. De Melicotó Titelles. Espectacle que narra històries del fons de la mar a partir de l’enfonsament d’una botella de plàstic. Aquest esdeveniment generarà diverses situacions. Dissabte a les 11 h al teatre municipal Catalina Valls (Palma).

‘El circ de ‘botte-cul’. De 2Ki. Madame Lleial presenta un espectacle de circ sota un paraigua, amb artistes fets de taps de suro, paper higiènic i patates fregides com a estrelles convidades. Dissabte a les 11 h a l’ Ajuntament de Campos, i dissabte a les 17.30 h i a les 19.30 h i diumenge a les 11.30 h i a les 13.30 h al pati de la Misericòrdia (Palma).

‘Postdada’. De Théâtre du Sursaut. Com a decorat, una tanca plena de trobades i faules. Com a història, na Caputxeta Vermella desmuntada. Dissabte a les 12 h a la Fundació Pilar i Joan Miró (Palma), a les 19 h davant l’oficina d’informació turística de la Colònia de Sant Jordi i diumenge a les 12 h a la plaça dels Abeuradors (Muro).

‘Matito’. De Matito Titelles. Matito, el protagonista d’aquesta història, no vol fer res, però sempre li passa alguna cosa que el fa actuar i sense voler-ho acaba sent un heroi popular defensor de la natura i de l’amor. Dissabte a les 12 h a la plaça dels Abeuradors (Muro), diumenge a les 12.30 h al pati de la Misericòrdia (Palma) i a les 18 h al parc de les Escoles Velles (ses Salines).

‘Vola ploma’. De Periferia Teatro. Robin és un ocell que vivia ‘feliç’ a la seva gàbia, fins que un dia va tenir un somni: la gàbia es va obrir i, a la fi, va volar. Vola ploma és un conte sobre la llibertat i el respecte a la veritable natura dels éssers vius. Dissabte a les 18 h a la Casa de Cultura de Felanitx i diumenge a les 11 h al teatre Principal de Palma.

‘El peix lluent’. De Conte Contat. El peix Irisat, gràcies a les seves escates de mil colors, és l’animal més bell de l’oceà, però es troba sol. Per què els altres peixos no volen jugar amb ell? Un viatge per l’oceà i els seus habitants. Dissabte a les 18.30 h al pati de la Misericòrdia (Palma).

‘El domador de vents’. De Théâtre de l’Alambre. El protagonista, Edgar Tramontane, conta la llegenda dels seus ancestres, els domadors de vents. D’aquell primer vent que neix d’un... esternut diví; de Mamy Borrasca, la seva re-re-re-repadrina, mare de tots els domadors. I, finalment, d’Aristides Rascafreda, el darrer domador de vents que un dia presencia el gran cataclisme; brises, cerç i altres huracans han desaparegut. S’han refugiat en les màquines d’aire condicionat! Un esdeveniment que canviarà el seu destí i el dels mateixos vents! Un viatge capaç de fer-nos connectar amb la nostra mirada més innocent. Dissabte a les 20 h al teatre Catalina Valls i diumenge a les 19 h al Club Pollença.

‘Maricastaña’. De Los titiriteros de Binéfar. Maricastaña i Bruno miren el públic als ulls i hi acudeixen personatges com esbarts d’ocells a menjar de les seves mans. Toquen músiques, reciten rondalles, inventen disbarats i fan dansar les teresetes al retaule. Diumenge a les 12 h a l’Auditori de Porreres.

‘Vulgarcito’. De Chana Teatro. Vulgarcito és una dramatització molt lliure, amb objectes, del famós conte Epaminondas. Sobre una taula, el manipulador crea un món d’objectes i teresetes en el qual s’adona de les aventures que, Vulgarcito sofreix en les diferents feines per les quals va passant. Diumenge a les 18 h al teatre Catalina Valls (Palma).

Vols promocionar

el teu esdeveniment a

l’agenda del Criatures?

agendacriatures@arabalears.cat

Aquest és el correu per

a les activitats dels

més petits