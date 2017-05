Família, què podem fer?

Dissabte, 13 de maig

‘El cumpleaños de Draculín’. Narra la història de Dràcula en una versió molt particular en la qual es pretén desmitificar la por i enaltir valors com ara l’amistat, l’amor familiar, la inserció i l’acceptació de la diversitat. Per a la posada en escena s’han utilitzat titelles animats per l’actriu Carmen Lara i l’actor Jose Blasco, que a més interpreten algunes de les cançons més conegudes. Es representarà dissabte 13 i diumenge 14 a les 19 h al Teatre Sans (Palma).

Barridiades. Aquest programa el crea l’IME per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves a les barriades de Palma. L’objectiu principal és combinar el bon esport amb la vida saludable, ja que fer esport és bo i sa. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn del barri del Nou Llevant a la plaça de la Guàrdia Civil.

‘Astronautes estrellats’. Emmarcat dins el programa Jardí Màgic, l’espectacle s’articula a partir de la reinterpretació, l’actualització i la modernització dels sons i de les cançons infantils tradicionals mallorquines de sempre. El fil conductor és la partida dels astronautes estrellats (Joan Lluna i Joan Estel) a la recerca d’aventures espacials l’any 1917. Serà a les 11 h a la Misericòrdia (Palma).

‘L’Elmer’. Contacontes amb Bàrbara Dalià. L’Elmer no és com els altres elefants del ramat. Encara que sembli impossible, és un elefant de mil colors. Però l’Elmer està fart de ser diferent; així que un dia decideix escapar-se del ramat i cercar un remei per poder ser del mateix color que els altres… Se’n podrà gaudir a les 11 h a la llibreria Agapea (Palma).

‘Fes el teu llibre de textures’. Utilitzant com a model un dels darrers llibres rebuts a la biblioteca, cada un dels infants podrà realitzar el seu propi llibre de textures amb els materials que aportarà la biblioteca. Trobaran textures suaus i aspres, plàstics, papers, teles... Es farà a les 12 h a la biblioteca de Son Ximelis de Palma.

Diada reivindicativa. La plaça Major de Caimari acull activitats infantils i familiars en reivindicació de la lluita de les escoles noves, juntament amb Campos, Bunyola i Mancor. Hi haurà animació infantil amb Mel i sucre ( 17 h ), Xeremies ( 18.30 h ), ballada popular ( 19 h ), ball de lindy hop ( 20.15 h ), entre altres activitats.

VI Festival de teatre infantil de Maó. La quarta edició d’aquest esdeveniment arriba a Menorca carregada d’una variada programació per a tota la família amb espectacles de reconeguda qualitat artística en tot l’àmbit estatal. Les representacions tenen lloc a partir de les 12 h. Així, dissabte es podrà veure Més enllà del bosc, dels catalans Campi qui pugui (11 h); Guyi-guyi (12 h), dels murcians Periferia Teatre de Títeres, i Hilos (19 h), dels andalusos La Rous. Pel que fa a diumenge, es representarà: Nidos (10 h), dels castellanolleonesos Teloncillo Teatre, i No molestar (12 h), dels andalusos Vaivén Circo. Les funcions seran al teatre Principal de Maó. L’espectacle de clausura, però, es durà a terme al carrer de les Moreres a les 13 hores : Que peti la plaça, dels catalans Xip Xap Teatre.

‘L’ovelleta que va venir a sopar’. El vell i afamat llop rep la inesperada visita de l’ovelleta. Sembla que acabarà sent el seu sopar, però l’ovelleta no vol ser el seu sopar, vol ser la seva amiga. El conte i taller es faran a les 11 h a la biblioteca del Coll d’en Rabassa (Palma).

Taller ex-libris. Voleu personalitzar els llibres amb un fantàstic ex-libris? A la biblioteca de Son Cànaves (Palma) us ajuden a fer-ho. Estampau-hi la vostra inicial o alguna forma divertida i atrevida, i tindreu un exemplar únic! Cada infant ha de dur un o dos taps de plàstic de botella de refresc o d’aigua per poder realitzar l’activitat. Es durà a terme a les 11 h.

‘Històries bestials’. Les faules que Ramon Llull ens narra a El llibre de les bèsties reprodueixen de manera simbòlica el comportament humà. De la mà d’un narrador d’històries, les coneixerem i després els nins i nines es podran caracteritzar dels diversos animals que les protagonitzen i fer-ne una breu representació en forma d’ombres xineses. Aquest taller es durà a terme al CaixaFòrum de Palma a les 11.30 hores i a les 18 hores.

Mesopotàmia. Mesopotàmia suposa el bressol de la civilització. Se’n coneixerà la cultura, la geografia i una cosa tan important com l’origen de l’escriptura. Aprendran com és l’escriptura cuneïforme, reproduint sobre tauletes de fang que prèviament preparen ells mateixos. A les 11.30 h a la Fundació Cultural Coll Bardolet (Valldemossa).

‘Pastís per a enemics’. En Claudi és l’enemic número 1 del protagonista d’aquesta història. Per sort, el seu pare és un entès en el tema i té la recepta perfecta per desempallegar-se del pitjor enemic! Acabaran l’activitat amb un taller. Tindrà lloc a les 10.30 h a la biblioteca de Son Cladera (Palma).

‘1,2,3… priNt!’. Com es fan els dibuixos que veim en els llibres? A partir de l’obra de Joan Miró, els participants ho investigaran i descobriran alguns secrets sobre la tipografia. L’activitat és per a famílies amb infants d’entre 3 i 6 anys a les 11.30 h a la Fundació Pilar i Joan Miró (Palma).

Diumenge, 14 de maig

‘El cas dels tres porquets’. L’espectacle, que inclou la interpretació d’àries de Mozart, és una reinterpretació de la clàssica història dels tres porquets. En aquesta ocasió, tres detectius decideixen investigar la veritat sobre el conte per demostrar la innocència del llop i poder-se fer rics i famosos. Serà a les 12 h a la Sala Dante (Palma).

Dilluns, 15 de maig

Contacontes Can Llobera (Pollença) acull a les 17.30 h un contacontes intercultural dedicat a Xile. Està pensat per a infants de 4 anys.

Dijous, 18 de maig

‘La princesa rebel’. Té com a protagonista n’Elna, una princesa gens convencional ja des de bon principi, quan espera que aparegui d’una vegada el seu príncep blau, que tarda molt a venir a rescatar-la. Serà a les 18 h a la biblioteca municipal d’Alaró.

XIX Festival internacional de teatre de teresetes

‘Maricastaña’. De Los titiriteros de Binéfar. Maricastaña i Bruno toquen músiques, reciten rondalles, inventen disbarats i fan dansar les teresetes al retaule. Dia 17 a les 17 h al claustre de Sant Francesc de Sineu, dia 18 a les 18 h al jardí de Can Torró d’Alcúdia i dia 19 a les 17.30 h a la plaça de l’Església d’Algaida.

‘El circ de ‘botte-cul’. De 2Ki. Madame Lleial presenta un espectacle de circ sota un paraigua, amb artistes fets de taps de suro, paper higiènic i patates fregides com a estrelles convidades. Dia 17 a les 18 h al parc de Can Terrers del Molinar, dia 18 a les 18 h a les Cases de Son Ametler del Viver i dia 19 a les 18 h al Pati de l’església del Pil·larí de Palma.

‘Postdada’. De Théâtre du Sursaut. Com a decorat, una tanca plena de trobades i faules. Com a història, na Caputxeta Vermella desmuntada. Dia 17 a les 18 h al claustre de Sant Domingo d’Inca, dia 18 a les 18.30 h a la plaça de Miquel Capllonch del Port de Pollença i dia 19 a les 17.30 h al pati de la Misericòrdia de Palma.

‘Gerda i les quatre estacions’. D’Els músics viatgers. Espectacle basat en el conte de Hans Christian Andersen La reina de les neus. Dia 19 a les 18 h a la Sala Delirous de Palma.

‘Vola ploma’. De Periferia Teatro. Robin és un ocell que vivia “feliç” a la seva gàbia, fins que un dia va tenir un somni. Dia 19 a les 18.30 h al teatre Municipal de Bunyola.

‘En Martí i el siurell màgic’. De Disset Teatre. En Martí és un nin juganer que viu a un poble costaner. A pesar de venir de família de pescadors, en Martí té por de l’aigua. Dia 19 a les 19 h al teatre municipal Catalina Valls de Palma.

