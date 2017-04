Família, què podem fer?

Dissabte, 29 d’abril

El castell d’iràs i no tornaràs. Contacontes-taller per fer més visibles les Rondalles Mallorquines a través d’aquesta història. Al taller es farà una introducció sobre què són les Rondalles Mallorquines, qui en va fer l’aplec i quins contes populars podem trobar en la versió mallorquina. Es durà a terme a la llibreria Agapea a les 11 h.

‘L’ànec lleig’. Musical basat en el famós conte de Hans Christian Andersen. Una ànnera té un fill diferent dels altres ànecs del corral i tots l’increpen dient-li que és lleig. Aquest assetjament, però, no només causa problemes al petit ànec sinó també a la seva mare i per això decideix deixar la granja cansat de sentir-se rebutjat. Es representarà a les 18 h al saló parroquial de Pollença.

Abril, contes mil!. Programa d’activitats de Ferreries dedicat a les rondalles menorquines. Aquest dissabte, dia 29, es contarà la rondalla d’ En Pere de sa favera a les 11 h a la biblioteca. Després, a les 11.30 h, començarà un itinerari per diferents comerços del poble, amb més rondalles i figures al·lusives a aquest món fantàstic. Més tard, a les 12.30 h, es contarà Es vei Matei i es vei Tirolil·lo a la residència geriàtrica.

‘El principito’. Ballet en un acte per a nins de totes les edats. Usant el text original d’Antoine de Saint-Exupéry com a fil conductor, set ballarins guien el públic a través d’una història màgica sobre aventures a diferents planetes amb coreografia clàssica combinada amb elements moderns i contemporanis. Es representarà a les 19 h al teatre Principal de Maó.

‘Volen, volen’. La companyia Mariantònia Oliver presenta aquest espectacle de dansa basat en la manipulació d’objectes i el moviment. Un joc coreogràfic dirigit als més petits com un conte melòdic per estimular-ne l’emoció. Se’n podrà gaudir al teatre municipal Mar i Terra de Palma a les 18 h per 5 euros.

‘The incredible box’. L’espectacle més gran de tots els temps, que es converteix... en l’espectacle més ridícul de tots els temps! La millor cantant d’òpera, el millor mag del planeta, el millor acròbata... resulten ser els més absurds del món! Serà a les 18 h a la plaça de Sant Joan de Son Servera.

‘The Mesting Pop Pourri. Espectacle de carrer amb els millors esquetxos d’una de les millors companyies clown d’Europa! Molt de talent, expressió gestual, virtuositat musical amb instruments impossibles... demostren la qualitat escènica de Los Excentricos, que han rodat el món i arriben a les 19 h a la plaça de Sant Joan de Son Servera.

‘Endinsa’t’. Projecte d’educació artística dissenyat per l’equip educatiu de la Fundació Pilar i Joan Miró, que s’emmarca dins els Mons Creatius de Primavera i va dirigit a famílies amb nins de 7 a 12 anys. La base és obrir un debat entorn dels canvis que pateix la naturalesa a conseqüència de l’activitat humana. A partir de l’exposició de l’artista Patricia Mato-Mora, es reflexionarà sobre allò que no es veu i s’investigarà la relació entre els objectes naturals i els artificials. D’11.00 a 13 h a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma.

Barridiades. Aquest programa, el crea l’IME per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves a les barriades de Palma. L’objectiu principal és combinar el bon esport amb la vida saludable, ja que fer esport és bo i sa. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn del barri del Terreno, al Mirador.

‘Planetes i estrelles’. El CaixaFòrum acull un taller de ciència per a famílies amb el nom de Planetes i estrelles. Aquesta activitat pretén iniciar els infants en el món de l’astronomia i despertar el seu interès per l’observació del cel. Serà a les 11.30 h.

‘Llibre amb butxaques’. Què és un llibre amb butxaques? És un suport desplegable en una cartolina que serveix per exposar un tema, a l’interior s’incorporen fotos, dibuixos, informació i esquemes. Us animau a fer un llibre amb butxaques de Sant Jordi? Serà a les 10.30 h a la biblioteca de Son Cladera de Palma.

‘Abrázame’. Heu necessitat alguna vegada que algú us faci una abraçada? Així és com se sent Felipe, el jove cactus, però la seva família no és afectuosa. Els cactus poden ser molt esquerps. Un dia, Felipe surt a la recerca d’un amic i, potser, d’una abraçada. Serà a la biblioteca Son Cànaves de Palma a les 11 h.

Taller de coets d’aigua. Activitat per gaudir de l’astronàutica en família. Els participants han de dues dues cartolines A-4 i dues botelles buides de refresc de 2 l. Es farà d’11 a 13 h al claustre de Sant Vicenç Ferrer de Manacor.

Diumenge, 30 d’abril

‘Rataplam’. Aquesta obra, de la companyia Mariantònia Oliver, neix com un projecte pensat per donar a conèixer als infants la dansa dins qualsevol àmbit, ja sigui l’usual o el descontextualitzat. La dansa és una eina de comunicació i ells hi podran participar activament jugant, per un moment, a ser els intèrprets. Serà a la plaça de Miquel Maura de Palma a les 18 h.

‘A ritme de Brasil’. Aquest concert pretén apropar el repertori popular sud-americà als més petits de la casa, donant-los l’oportunitat d’escoltar ritmes sincopats i vius de tipus festiu. Podran conèixer les possibilitats sonores del baix a través de Pablo Millas, la flauta travessera de la mà d’Iris Taltavull, la guitarra a través de Curro González i els diferents instruments de percussió amb Moisés Pelegrí. Es durà a terme a les 12 h a l’ Ateneu de Maó.

‘El drac de Sirunyà’. Contes de l’arpa proposa aquest espectacle de contes i titelles musicats amb arpa i ambientats a l’edat mitjana. A més d’acostar els infants a l’època medieval amb els ritmes musicals i les figures dels trobadors, vol promoure valors com l’amistat, la solidaritat, el respecte a altres cultures i maneres de pensar i fer, a través de les històries. Tindrà lloc al Teatre de Vilafranca a les 18 h.

‘Ballenas. Historias de gigantes’. Larumbe Danza du aquest espectacle multidisciplinari inspirat en contes i llegendes originaris de Mèxic i Xile, en què la interactivitat entre ballarins i projeccions 3D permet que l’espectador se submergeixi en històries mil·lenàries explicades amb una estètica i una narrativa contemporànies. Serà a les 19.30 h al teatre Xesc Forteza de Palma.

Maria Bimbolles. Maria Bimbolles ens presenta un espectacle ple d’alegria i il·lusió, amb molta animació, música i cançons que ens transmeten el valor de l’amistat. Serà a les 12 h a la plaça de Sant Joan de Son Servera.

Dimecres, 3 de maig

‘Fòssils. Una mirada al passat’. Taller de ciència per a nins a càrrec de Josep Aurell, geòleg i paleontòleg, col·laborador del Museu Balear de Ciències Naturals. Es farà a les 19.15 h a la Fàbrica Ramis d’Inca.

