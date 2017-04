Família, què podem fer?

Dissabte, 22 d’abril

‘La màgia d’en Cotonet’. La Fada Despistada i els Somiatruites explicaran com es varen conèixer la Fada i en Cotonet, un nigul petit i poruc que plora amb facilitat. Es fan amics malgrat les seves diferències gràcies a la música i a la fantasia. Per a infants de 0 a 9 anys. Es durà a terme a la Fàbrica Ramis d’Inca a les 11 h. A partir de 7 euros.

‘Un món de sons’. Arsis Produccions Musicals presenta aquest espectacle que fusiona música i teatre. Robertina viatjarà pel món cercant una cançó que li curi el mal d’amors i, per això mateix, s’envoltarà de sons dels cinc continents interpretats amb instruments tradicionals de cada indret que transportaran el públic a un mar de cultures diferents. Per a nins de 3 a 9 anys. Es representarà a les 12 h a la biblioteca Can Sales de Palma. Gratuït.

‘El principito’. Ballet en un acte per a nins. Usant el text original d’Antoine de Saint-Exupéry com a fil conductor, set ballarins guien el públic a través d’una història màgica amb coreografia clàssica combinada amb elements moderns i contemporanis. Amb escenografia i vestuari innovadors, el nou projecte de Pasodos és molt atractiu per a tota la família. Es representarà a les 19 h a Sa Màniga (Sant Llorenç del Cardassar). A partir de 10 euros.

‘Lectures que fan créixer’. Contes per ser més lliures a càrrec de Marta Alburquerque amb el títol Redescobrint els clàssics. Es tracta de sessions grupals de foment de la lectura per a famílies amb infants. Serà a les 11 h a la biblioteca Ca ses Gotleves de Llucmajor.

‘El pastor mentider’. Teatre infantil a càrrec de Josué Guasch (Teatrix). Un pastor molt alegre i eixerit que s’avorreix com una soca decideix anar a investigar pel bosc, on veurà molts animals, grossos, petits, simpàtics, lletjos, i fins i tot perillosos. Aquests animals li ensenyaran tot de coses de les quals traurà conclusions i aprendrà moltes coses per viure la vida. Serà a les 11 h a la biblioteca municipal de Santanyí.

‘El príncep dels embolics’. De vegades, apareix un corb darrere un nigul o darrere una cantonada, o en el grup d’amics. Són prínceps dels embolics, experts a complicar les coses. Mags de l’engany i la mentida. És a les mans de cadascú que els prínceps dels embolics vagin a enredar la troca en una altra banda. Conte-taller a la biblioteca de Son Rabassa de Palma a les 11 h.

‘Millie Potter goes to the circus’. Na Millie Potter un dia descobreix que el circ més meravellós del món visitarà la seva ciutat. No s’ho pot perdre, hi anirà amb el seu amic Cornelius, un exballarí de claqué. Allà els dos amics viuran anècdotes divertides que voldran contar amb entusiasme. Així, mitjançant la paraula, cançons i jocs, els alumnes acompanyaran Millie Potter en el seu viatge inoblidable. Es durà a terme a les 12 h al pati de les Escolàpies de Sóller.

‘Nusos i embulls!’. Projecte a partir de la peça NUS de Paula Franco en col·laboració amb el Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE) de la UIB. Estira, amolla, embulla’t, ferma, desferma, parla, escolta, vine, comunica’t a partir de les obres de la col·lecció del museu i de la quotidianitat. El taller familiar es farà a les 11 h a Es Baluard de Palma.

Taller plastilina. Taller especial Setmana Santa a les 11.30 h a la llibreria Baobab de Palma.

‘Les princeses també es tiren pets’. El pare de Laura va agafar el llibre secret de les princeses i va contar a la filla una cosa que no sabia ningú... Una història que en clau d’humor desafia els tòpics sobre la perfecció, massa sovint atribuïda als personatges reials. El conte serà explicat per Vicenç Amengual i Sales. Serà ales 11 h a la biblioteca Josep M. Llompart de Palma.

Diumenge, 23 d’abril

Pica-Pica. Grup de música i teatre principal format per Nacho Bombín, Emi Bombón i Belén Pelo de Oro, que ara són veïns d’un pati molt particular on pot succeir qualsevol coa. Les seves aventures acaben amb una rialla d’orella a orella i una cançó per no deixar de ballar. Se’n podrà gaudir a les 12 i a les 17 h al Trui Teatre de Palma.

Boverins del Circ Bover. La Biblio mòbil, un carro en forma de biblioteca mòbil conduït per dos personatges entranyables, arriba a les 17 h al claustre de Sant Vicenç Ferrer de Manacor amb una llibreria plena. L’espectacle representa dos enamorats dels llibres que viatgen en un vell quadricicle. La seva missió és despertar l’amor per la lectura als més petits, perquè els llibres han començat a desaparèixer a favor de les noves tecnologies.

‘Los pitufos: la aldea escondida’. Barrufeta i els seus germans practiquen senderisme pel desconegut Bosc Encantat intentant trobar un llegendari poble per als barrufets. Ho han de fer abans que el maleït mag Gargamel. Durant el camí, es descobriran alguns dels misteris dels barrufets. Es podrà veure a les 17 h al Teatre de Capdepera.

Dilluns, 24 d’abril

‘Les aventures de Gepeto i Pinotxo’. La companyia La Fornal trasllada els més petits a un poblet del país d’Itàlia, on dos vells amics, mestre Cirera i Gepeto, es troben i decideixen construir un titella. Serà el fill que tant li hauria agradat tenir a Gepeto. El seu nom serà Pinotxo. Però aquest fillet de fusta no serà com pensava el seu pare, sinó que li ha sortit un fill entremaliat que no se’n pensa cap de bona. Serà a les 17.30 h a la plaça d’Espanya d’Inca.

Els llibres han sortit de la biblioteca. Alguns llibres s’han escapat de la biblioteca i han deixat una nota que diu: “Hem sortit a fer un voltí pel poble”. Es creu que s’han amagat a les botigues i els mostradors del poble fins al 29 d’abril. Voleu ajudar a trobar-los? Anau a la biblioteca de Ca ses Gotleves de Llucmajor i us en contaran més coses.

Dimarts, 25 d’abril

‘El bosc màgic’. En Miquelet aventurer i n’Eulàlia temerària són dos exploradors experimentats que s’endinsen en un bosc màgic durant la recerca d’un tresor. Al llarg del camí es trobaran amb una sèrie de personatges que els ensenyaran a preservar la natura. Tindrà lloc a la sala d’actes del Casal de Cultura d’Inca dimarts a les 11 h i dimecres a les 9.30, 11 h i 12.30 h.

Dimecres, 26 d’abril

Taller de poesia per a infants. Activitat a càrrec de Joana Abrines. Serà a les 18 h a la biblioteca municipal d’Inca.

Divendres, 28 d’abril

‘Enfaulat’. Contacontes basat en faules de Jean de La Fontaine, a càrrec d’Emmanuel Danet. Aquesta activitat és recomanada per a infants a partir de 5 anys i es farà a les 18 h a la biblioteca municipal d’Inca.

