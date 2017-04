Família, què podem fer?

Dissabte, 15 d’abril

‘Les girafes no poden ballar’. Contacontes i taller. A l’Àfrica un cop a l’any fan el ball de la selva. Allà tots els animals boten i fan tombarelles… La Groga voldria participar amb els altres animals en el ball de la selva, però tothom sap que les girafes no poden ballar... O sí? Serà a les 11 h a Agapea de Palma.

‘Creem i decorem el nostre conill de Pasqua!’. Divertida manualitat on poder ficar la xocolata per a nins a partir de 7 anys acompanyats per un adult i serà a les 11 h a Abacus de Palma.

La recerca dels ous de Pasqua. Aquesta Setmana Santa Festival Park Outlets rebrà els conills de Pasqua, que regalaran ous de xocolata… A canvi, demanen que els ajudin el diumenge 16 a cercar els ous de Pasqua que s’han amagat pel centre. Durant tots aquests dies hi haurà pintacares. A més, dissabte a les 18 h hi actuarà Cucorba i diumenge i dilluns hi haurà diversos tallers.

Fan Mallorca Kids. A les 17 h, jocs musicals i balls amb Pirata Pirulí; a les 17.30 h, presentació princesa; a les 18 h, presentació de superheroi amb jocs tematitzats i primera sessió de fotos grupals; a les 19 h, presentació i animació de personatges convidats i sessió de fotos (Trolls: Poppy i Brunch) i, a les 19.45 h, comiat de personatges. A més, de 17.30 a 19.30 h, pintacares fantasia.

Taller de fotografia. Claudia Muñoz imparteix aquest taller, que inclou la constucció d’una càmera obscura, exposició solar amb paper sensible a la llum, explicació sobre la càmera i les regles bàsiques de fotografia: angles fotogràfics, plans fotogràfics, llei de terços… A més, es farà un passeig en grup els jardins del CCA Andratx cercant motius fotogràfics. El taller serà a les 11 h i té un cost de 28 euros.

Diumenge, 16 d’abril

‘Trolls’. L’ Auditori de Ferreries projecta a les 17.30 h Trolls. La producció de Dreamworks té de protagonistes criatures amb cabells de colors, una mica boges i amb poders màgics. Viuen feliços fins que la seva líder, Poppy, ha de dur a terme una missió de rescat que la durà molt enfora del seu món.

‘Bruixes i bruixots’. Un espectacle infantil de bruixes i màgia en què els nins i les nines se sorprenen constantment i no aturen de riure. Tindrà lloc a la Sala Delirious de Palma a les 12 h.

‘Ballerina’. Na Felícia cerca convertir en realitat el somni de convertir-se en ballarina, i amb l’ajuda d’en Víctor compartiran moltes i divertides aventures a París. Aquesta pel·lícula es projectarà a les 19 h a l’ Auditori d’Alcúdia.

Dilluns, 17 d’abril

Vandalis Kids. Un concert didàctic, interactiu i ple de color (amb temes d’òpera clàssics i sorpreses Disney). Hi haurà, a més, un taller de maquillatge perquè tots es puguin sentir com a autèntiques estrelles del rock. Serà a les 18 h a l’ Auditori de Peguera. 5 euros.

Dimarts, 18 d’abril

‘Ciència divertida’. Fins al 21 d’abril de 9 a 13 h tallers de ciència divertida al Museu de Ciències Naturals de Sóller Investiga, experimenta i gaudeix de la ciència durant les vacances de Pasqua! Per a nins de 4 a 11 anys.

‘Paraules de sirena’. Contacontes per a infants a les 17.30 h a la biblioteca Son Ferriol de Palma.

Taller plastilina. Taller especial Setmana Santa fins al 22 d’abril a les 11.30 h a la llibreria Baobab de Palma.

Creació de segells i estampació. Taller infantil impartit pel poeta Nicolás Ramajo. Serà a les 17.30 h a Es raconet de Palma.

‘Fes un ou de pasqua amb Magic Dough’. Per aquestes festes tots volen ous de Pasqua a casa. En aquest taller els més petits en podran fer un amb la pasta de modelar Magic Dough. Serà a les 17.30 h a Abacus de Palma.

Dimecres, 19 d’abril

‘El llibre de les bestioles’. Espectacle basat en l’obra El llibre de les bèsties, de Ramon Llull, en què els animals reprodueixen el comportament humà i les històries que viuran es podran utilitzar per aprendre. Per a menuts de 3 a 9 anys. Serà a les 18 h a la sala infantil de la biblioteca Can Sales de Palma.

‘Fem un drac de Sant Jordi’. Amb motiu de la festa de Sant Jordi, es crearà i es decorarà un drac. El taller creatiu és per a infants a partir de 7 anys i han d’anar acompanyats d’un adult. Serà a les 12 h a Abacus de Palma.

‘La teva llibreta amb scrapbooking’. Taller juvenil a les 17.30 h a la biblioteca de Son Ferriol de Palma. S’ha de dur una llibreta petita (A5 o A6).

‘Videobook amb dinamo’. Els assistents faran un vídeo sobre la lectura. L’activitat juvenil es farà a les 18 h a la biblioteca Son Ferriol de Palma.

Ludoteca endimoniada. Activitat sobre Mil dimonis. Un recorregut per la devoció dimoniera a Mallorca a les 16.30 h a la Biblioteca de Sant Jordi.

Dijous, 20 d’abril

‘Crea el teu punt de llibre per Sant Jordi’. Arriba Sant Jordi, i tothom es regala llibres, però com es marca la pàgina? El millor és un punt de llibre. Aquest taller tindrà lloc a les 12 h a Abacus de Palma.

Taller de punts de llibre. Per a nins de 10 a 12 anys a la Biblioteca Municipal Guillem Colom i Ferrà de Sóller de les 10.30 a les 12.30 h.

‘El Bagul de les sorpreses’. Teatrix ofereix un experiment sensorial. Crearà una sèrie d’associacions a partir d’elements com la fusta, el foc, etc., extretes del Feng Shui, la saviesa més antiga de la terra, que prové de la Xina. Els participants podran veure, tocar, sentir, olorar i saborejar a través dels colors, formes, textures, músiques… Es durà a terme a les 18 h a la biblioteca M. A. Jaume Bover d’Andratx.

Divendres, 21 d’abril

‘Pinta’t la cara per Sant Jordi’. Vols ser una princesa, un drac o un cavaller? Si vas a Abacus Palma a les 12 h, et pintaran la cara del teu personatge preferit!

‘El cavalleret Sant Jordi’. Contacontes de Conte Contat, amb Nabil Canyelles i Aída Chía. Espectacle familiar amb titelles, cançons, màgia, dinàmiques i jocs. Serà a les 17.30 h a la plaça d’Espanya.

Dissenya el teu punt de llibre. Taller en què els participants podran dissenyar el seu punt de llibre amb materials reciclats. La imaginació serà l’únic límit que tindran a l’hora de treballar. Tindrà lloc a la biblioteca Son Cànaves de Palma d’11 a 12 h.

