Família, què podem fer?

Dissabte, 8 d’abril

‘De quin color és un petó?’. Contacontes. A la Minimoni li encanta pintar mil coses de colors: marietes vermelles, cels blaus, plàtans grocs… però mai no ha pintat un petó. De quin color deu ser? Vermell com una deliciosa salsa de tomàquet? No, perquè també és el color de quan estàs empipat… Com podria descobrir de quin color són els petons? Activitat per a nins a partir de 5 anys, acompanyats per un adult. Serà a les 12 h a la cooperativa Abacus de Palma.

‘Combinat de circ’. El Circ Bover presenta aquest nou espectacle de varietats, en què actuen els millors artistes de circ de Mallorca. Inclou acrobàcies aèries, malabars, llaços, llançament de ganivets, bici acrobàtica i màgia, sempre amb una gran qualitat artística i tècnica. Es representarà dissabte 8 a les 19 h i diumenge 9 a les 12 h al Teatre Municipal Xesc Forteza de Palma.

‘Moixonies per créixer’. Dins el programa Tot i Molt de l’Ajuntament de Palma s’ofereix un concert taller de dues veus i guitarra. Aquesta activitat cerca despertar la curiositat musical en els infants. Per a infants de 0 a 6 anys. Es durà a terme al teatre Mar i Terra de Palma a les 17 h, per a infants de 0 a 2 anys; a les 18.15 h, per als de 3 a 6 anys. Els menors han d’estar acompanyats en el decurs de l’activitat. A partir de 4 euros.

Barridiades. Aquest programa el crea l’IME per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves a les barriades de Palma. L’objectiu principal és combinar el bon esport amb la vida saludable, ja que fer esport és bo i sa. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn del barri de la Soledat Nord, a la plaça de Sant Francesc Xavier.

Taller diver ciencia. En aquesta ocasió el centre comercial Sa Teulera de Palma ofereix un taller relacionat amb la ciència, en el qual, però, s’aprendran coses des d’un punt de vista divertit a partir de diversos jocs científics. Es durà a terme a les 10 h.

Rataplam. Espectacle emmarcat en el cicle El Jardí Màgic 2017 de dansa en què els espectadors són introduïts en un univers oníric i fantàstic, en el qual uns personatges curiosos passen per tota una sèrie de situacions que van des de la quotidianitat absoluta fins a la sorpresa. Projecte pensat per donar conèixer als infants la dansa dins qualsevol àmbit. Es representarà a les 11 h al jardí de la Misericòrdia de Palma.

‘Nusos i embulls’. Projecte a partir de la peça NUS de Paula Franco en col·laboració amb el Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE) de la UIB. Estira, amolla, embulla’t, ferma, desferma, parla, escolta, vine, comunica’t a partir de les obres de la col·lecció del museu i de la quotidianitat. Es durà a terme a les 11 h al museu Es Baluard de Palma.

‘Atrapant ombres’. Les ombres són criatures misterioses que han motivat totes les cultures a cercar respostes, a indagar i a donar sentit social, cultural i místic de diversa índole a un element que ens acompanya des del naixement i ens vincula amb el nostre entorn animat i inanimat. El taller familiar tindrà lloc a les 11 h a l’ Almacén de Salazones (barri de Calatrava de Palma).

‘Stop-Motion’. Aquesta tècnica que es fa servir per produir moviments animats de qualsevol objecte: juguetes, blocs de construcció, ninots articulats o personatges creats amb plastilina. El CineCiutat proposa aquest taller per aprendre les tècniques clàssiques d’animació de pel·lícules. Serà d’11 a 13.30 per a nins d’entre 7 i 12 anys.

‘Quina pescada!’. La companyia menorquina Dosnoudosmil presenta Jordi Pérez i Anselm Serra, que interpreten els pallassos Suli i Monyaco, dos germans tossuts, despistats i molt malcriats, que surten amb la barqueta amb la idea de complir un desig. Serà a les 19 h al Teatre de Ciutadella Calos.

Taller de dinosaures. Manualitat de cartolina amb què es farà un mòbil d’un pterodàctil per jugar o decorar. Es durà a terme a les 11 h a la biblioteca del Coll d’en Rabassa, a Palma. És recomanat per a públic d’entre 8 i 16 anys.

Drac de Sant Jordi. Faran un drac amb materials reciclats. En primer lloc, es treballarà la llegenda de Sant Jordi i el Drac i després donaran a conèixer les tres R: reciclar, reutilitzar, reduir. Serà a les 11 h a la biblioteca de Son Cànaves de Palma. Cada infant ha de dur dues oueres (buides) de cartró.

‘Marta i la bicicleta’. Marta, la vaca taronja del senyor Pinxo, no és com les altres. L’avorreix molt veure passar els trens. El que ella vol de debò és... anar amb bicicleta! Una història original que anima a ser valents per superar els obstacles que no deixen aconseguir els somnis. Tindrà lloc a les 11 h a la biblioteca de Son Cànaves de Palma.

Taller de cal·ligrames. Un taller destinat a mostrar què són els cal·ligrames i a animar a escriure i crear aquestes petites obres d’art. Es farà a les 11 h a la biblioteca de Son Gotleu de Palma.

Taller ex-libris infantil. En aquesta activitat s’explicarà per a què serveix un ex-libris i a continuació se’n farà un perquè puguin marcar els seus llibres preferits. El segell es farà reciclant un tap de plàstic en què aferraran una figura o lletra de goma eva de la forma que ells vulguin. Serà a les 12 h a la biblioteca de Son Ximelis de Palma.

Diumenge, 9 d’abril

‘Els músics de Bremen’. Xou de llum i ombres de la companyia Els Músics Viatgers en el qual els protagonistes són un ase, un ca, un moix i un gall. Quan endevinen que el seu futur com a animals domèstics comença a perillar, decideixen muntar una orquestra i se’n van cap a Bremen a triomfar. Serà a les 18 h a la Sala Polivalent Albert Camus de Sant Lluís.

‘La Pandilla canina’. Els més petits podran gaudir dels seus cans favorits: Chase, Marshall, Skye, Rubble, Zuma i Rocky! Max Teatro Musical pretén acostar el gènere musical. Serà a les 18 h a la Sala Dante de Palma. El musical és recomanat per a infants a partir de tres anys i es fa en anglès i castellà.

Dimarts, 11 d’abril

‘Es busca! Lili la llebre, lladre de llibres’. Contacontes i taller familiar. La Lili és una llebre amb una gran afició que si no vigila la perdrà... I és que se la cerca sota sospita de rampinyar novel·les, desaparèixer amb diccionaris, pispar poesia i tocar el dos amb còmics i llibres de cuina. Una història sobre l’amor pels llibres. Es farà a les 17.30 h a la biblioteca Son Ferriol de Palma.

Divendres, 14 d’abril

‘El petit príncep’. “Això era un petit príncep que vivia en un planeta que amb prou feines era més gran que ell, i que tenia necessitat d’una ovella…”. La companyia de dansa Pasodos conta aquesta màgica i filosòfica història a través d’una innovadora dansa clàssica i contemporània. Es podrà veure a les 19 h a l’ Auditòrium de Palma.

Vols promocionar

el teu esdeveniment a

l’agenda del Criatures?

agendacriatures@arabalears.cat

Aquest és el correu per

a les activitats dels

més petits