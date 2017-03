Família, què podem fer?

Dissabte, 1 d’abril

‘Artesans per un dia’. Activitat dirigida al públic familiar basada en el joc i el descobriment del patrimoni artesanal comú. En una primera part, es farà un recorregut per l’exposició Fabricant Menorca. L’artesania ahir, avui i demà, al llarg del qual s’aniran intercalant jocs com el Qui és qui? i pistes (plenes de sons d’eines, fotografies i preguntes relacionades amb la funció dels elements exposats). A l’estand de cada ofici hi haurà amagades un parell de peces d’un trencaclosques, que hauran de guardar els pares i al final del passeig s’ajuntaran. En la segona part, l’artesà ceramista farà una demostració d’ús del torn i els participants elaboraran una peça que, una vegada acabada, el mateix artesà s’endurà a coure i s’entregarà al cap d’uns dies. Grups familiars amb, almanco, una persona adulta i nins d’entre 6 i 12 anys. Tindrà lloc a les 11 h al recinte firal del Mercadal.

‘Dining with Dinosaurs, a Tasty Guide to Mesozoic Munching’. Presentació del llibre del mateix títol, que traduït vol dir ‘Sopant amb dinosaures, una guia saborosa per rovegar el Mesozoic’ i xerrada il·lustrada per a nins a partir de 7 anys i els seus pares. La il·lustradora Hannah Bonner contarà, amb paraules i dibuixos, qui es menjava qui en l’època dels dinosaures. S’hi parlarà dels carnívors, dels herbívors, dels piscívors i d’altra fauna i flora. Es farà, en anglès i català, a les 17.30 h al Museu de Ciències Naturals.

‘Nusos i embulls!’. Projecte a partir de la peça NUS de Paula Franco en col·laboració amb el Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE) de la UIB. Estira, amolla, embulla’t, ferma, desferma, parla, escolta, vine, comunica’t a partir de les obres de la col·lecció del museu i de la quotidianitat. El taller familiar es farà a les 11 h a Es Baluard (Palma).

¡Nos encanta la primavera!’. Contacontes i manualitat. Arriba la primavera, un temps alegre per a la natura i per a tothom, i aquest és el tema de l’activitat infantil de les 10 h al centre comercial Sa Teulera de Palma.

‘Pitufos 3’. En la nova pel·lícula dels barrufets, que se situa temporalment abans que les altres dues, els petits éssers blaus cerquen una aldea amagada llegendària per a ells i ho han de fer abans que la trobi el malvat Gargamel. Film oferit per Cinebebès, en sessions que pot gaudir tota la família, amb nadons i nins de qualsevol edat. Serà als cinemes Ocimax de Palma a les 11.30 h.

Cursa infantil solidària a favor d’Aspanob. Tot el que es recapti amb les inscripcions a aquest esdeveniment, que seran d’aportació voluntària, serà destinat a l’Associació de pares de nins amb càncer de les Balears. Ho organitza Maioris Wellness. Serà a les 12 h a Llucmajor.

Palma romana. Ruta infantil, dins el festival Maremagnum, en la qual es proposa un recorregut pels escenaris i els punts de Palma que són testimonis de l’herència romana. Amb el legionari Josephus Agrulus, veterà de la Legio II Augusta, es farà un viatge en el temps imaginant com va ser la Palma romana i descobrint en la d’avui els vestigis de l’imperi romà. Activitat per a nins d’entre 8 i 14 anys acompanyats per un adult. El punt de trobada és el passeig de la Rambla de Palma a les 11 h.

Leolandia. Taller per muntar, decorar i jugar amb juguetes de cartró que estimulen la imaginació dels nins i ajuden en el seu desenvolupament i en les seves habilitats motrius. Són models simplificats d’objectes reals i fets amb un cartró especial, resistent i ecològic. Per a nins majors de 8 anys. Es farà a les 12 h a la cooperativa Abacus de Palma.

Diumenge, 2 d’abril

Operàmida. Espectacle operístic per a un públic familiar en el qual els infants seran els protagonistes de les improvisades històries que aniran sorgint. Es realitzarà a les 19 h al Teatre Escènic de Campos.

‘El Principito’. Ballet que adapta la història del Petit Príncep i els temes tan importants que tracta amb dansa clàssica i contemporània, amb molts de colors, trobades i sorpreses amb 11 artistes adults i un nin. Es representarà a les 19 h al teatre Sa Teulera d’Andratx.

‘Taller familiar de teatre’. En aquesta activitat es crearan titelles per donar-los vida en qualsevol història que puguem imaginar. Es farà a les 11 h a Can Fogarada de Palma.

Dilluns, 3 d’abril

‘Andersen i els contes’. Amb motiu del Dia internacional del llibre infantil i juvenil, conte, exposició de contes d’Andersen i manualitat. Activitat per a nins de 2 a 9 anys. Serà a les 17 h a la Biblioteca de Sineu.

Dimarts, 4 d’abril

Taller de creació de segells i estampació de camisetes. En aquest taller es pot deixar volar la imaginació per crear els propis segells i fer-los servir per estampar camisetes. Es farà a les 18 h a Es Raconet, el teu espai (Palma).

Dimecres, 5 d’abril

Taller d’arqueologia. Taller de ciència per a nins i les seves famílies a càrrec d’Albert Forés i Daniel Iranzo, d’Aldarq, un projecte d’història i arqueologia que pretén acostar-se a tothom. Aquestes dues disciplines són una excusa per explicar fets, realitats i paisatges que formen la nostra quotidianitat de manera estimulant i divertida. Es durà a terme a les 19.15 h a la Fàbrica Ramis d’Inca.

‘El desig d’en Mateu Crespell’. L’hora del conte, amb Disset Teatre. Dins el calaix de farina viu Mateu Crespell. Menja tot el dia, molt trist, perquè no té amics ni sap què ha de fer per tenir-ne. Un dia, però, té una idea genial: crearà un amic per jugar, dolç com un crespell. Serà l’amic crespell tan bo com un crespell? Serà a les 18 h a la biblioteca Can Sales de Palma.

Dijous, 6 d’abril

‘Contes sense fronteres’. Contacontes amb David i Monma. Activitat dins Contacontes de primavera, un festival de la imaginació en què no sempre els llops són dolents. Serà dia 6 a les 17.30 h al Centre Cultural de Puig d’en Valls i dia 7 a les 17 h a la Biblioteca Municipal de Santa Eulària.

Divendres, 7 d’abril

‘Combinat de circ’. El Circ Bover presenta aquest nou espectacle de varietats, en què actuen els millors artistes de circ de Mallorca. S’hi inclouen acrobàcies aèries, malabars, llaços, llançament de ganivets, bici acrobàtica i màgia, sempre amb una gran qualitat artística i tècnica. Es representarà a les 19 h al Teatre Municipal Xesc Forteza de Palma.

‘Obert al barri’. Jocs als parcs i les places a càrrec de l’organització Espiral. Els nins es divertiran a l’aire lliure. De 16.30 a 18.30 h a la plaça de Blai Bonet de l’Arenal.