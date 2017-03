Família, què podem fer?

Dissabte, 18 de març

‘Lectures que fan créixer’. Contes per ser més lliures a càrrec de Marta Alburquerque amb el títol Unes altres princeses. Es tracta de sessions grupals de foment de la lectura per a famílies amb infants. Serà a les 11 h a la biblioteca Ca ses Gotleves de Llucmajor.

Animació infantil i torrada. Circuit esportiu, jocs populars, tallers diversos (pintacares, manualitats, contacontes) per a infants a partir de 3 anys a les 19 h al parc de l’avinguda del Regne de Mallorques Sa Torre de Llucmajor.

‘Overbooking’. Lluís Colom i Eduardo Maiante donen vida a dos pallassos que decideixen que volen volar en aquest espectacle per a tota la família de la companyia de teatre Volemvolem. Es podrà veure a les 19 h al teatre Catalina Valls de Palma.

Calaix de sons. Amb estris i materials molt coneguts, els infants experimentaran que la vibració d’un cos produeix un so. S’adonaran que aquesta vibració es propaga tant en l’aire com en altres medis, esbrinaran de què depenen les qualitats d’un so… Amb els més petits es representarà un ‘conte sonor’ amb instruments construïts amb materials reciclats. A les 11.30 h al CaixaFòrum de Palma.

‘Endinsa’t’. És un projecte d’educació artística dissenyat per l’equip educatiu de la Fundació Pilar i Joan Miró, que s’emmarca dins els Mons Creatius de Primavera i va dirigit a famílies amb nins i nines de 3 a 12 anys. La base del projecte és obrir un debat entorn dels canvis que pateix la naturalesa a conseqüència de l’activitat humana. A partir de l’exposició de l’artista Patricia Mato-Mora, es reflexionarà sobre allò que no es veu i s’investigarà la relació entre els objectes naturals i els artificials. D’11.30 a 13 h a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma.

‘Nusos i embulls!’. Projecte a partir de la peça NUS de Paula Franco en col·laboració amb el Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE) de la UIB. Estira, amolla, embulla’t, ferma, desferma, parla, escolta, vine, comunica’t a partir de les obres de la col·lecció del museu i de la quotidianitat. El taller familiar es farà a les 11 h a Es Baluard de Palma.

Taller de regals. Taller per fer un regal als superpares per a nins de 6 a 12 anys. Tindrà lloc a les 11 h a Abacus Llibreria de Palma.

‘L’ànec lleig’. Espectacle de Mallorca So divertit, entretingut i educatiu amb tres actors que interpreten dotze personatges (tots animals). Està basat en el conte clàssic de Hans Christian Andersen. És la història d’un aneguet més gran, lleig i desmanegat que la resta d’ànecs. Partint d’aquesta idea, Rafel Brunet ha creat una història en què dona una visió més actual i profunda de la moral d’aquest conte clàssic, ja que cada vegada més a la nostra societat es prioritza el físic més que la preparació i la personalitat. Es durà a terme a les 18 h a l’Auditori de Porreres.

‘Olívia i les princeses’. Conte i taller a les 11 h a la biblioteca de la Coll d’en Rabassa a Palma. A Olívia l’avorreix ser una princesa i se sent diferent de la resta d’amigues. S’estimaria més ser una detectiu, o una professora, o... una reina! Després els més petits triaran la professió que més els agrada i la dibuixaran amb cartolines de colors i pintures.

‘Detectius rastrejant empremtes de dones’. En aquesta activitat agafaran el paper de detectius a la biblioteca. Es faran grups de tres o quatre infants i cada grup tindrà un quadre per omplir amb les dades que es demanen: nom, on va néixer, ofici, alguna cosa important feta a la seva vida: un invent, un llibre... El primer grup que acabi i trobi totes les dades que es demanen tindrà un títol de detectiu. Serà a les 11 h a la biblioteca de Son Cànaves de Palma.

Papallones de material reciclat. Utilitzant com a base els rodets de paper higiènic i altres materials de reciclatge, es faran unes papallones per acostar l’arribada de la primavera, plenes de color i molt alegres. A les 12 h a la biblioteca de Son Ximelis de Palma.

Barridiades. Aquest programa el crea l’IME per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves a les barriades de Palma. L’objectiu principal és combinar el bon esport amb la vida saludable, ja que fer esport és bo i sa. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn del barri de l’ Aranjassa, a la plaça de Josep Guasp.

Diumenge, 19 de març

Toy Musical ‘The Story’. El Trui Teatre de Palma acull aquest musical a les 1 2 h i a les 17 h. Andy, després de diversos anys estudiant a la universitat, arriba a casa i decideix pujar a descansar a la seva habitació. En entrar-hi es trava amb algunes de les caixes que ell mateix va embolicar quan se’n va anar. Sense pensar-s’ho, comença a obrir-les i a recordar tots aquells moments que li havien oferit les juguetes. Andy les dona i convida a reflexionar i entendre que una jugueta mai no mor.

‘El llibre de la selva’. Després de ser abandonat a la selva, una família de llops cuidarà el petit Mowgli, però amb l’arribada de Shere Khan, el tigre més perillós, Mowgli corre perill, així que no li queda més remei que fugir amb els seus dos estimats amics: la pantera Bagheera i l’ós Baloo. Aquest conte musical, dirigit per Josuè Guasch, es podrà veure a les 18 h a La Unió de Son Servera.

Festival Fes ha ha! El grup Ombra Teatre és el representant mallorquí d’aquest festival amb el seu sempre fantàstic i màgic teatre visual per a totes les famílies. Serà una nit única per obrir el festival i gaudir d’un humor blanc, elegant i poètic. A la Sala Palmanova a les 19 h.

‘Trolls’. Cinema a les 18 h al Teatre de Santanyí. Coneguts pels cabells de colors, bojos i màgics, els trolls són criatures felices i alegres. Però el seu món canviarà per sempre quan la seva líder, Poppy, s’hagi d’embarcar en una missió de rescat que la durà molt lluny de l’únic món que sempre ha conegut.

Dimarts, 21 de març

‘La història dels bonobos amb ulleres’. Contacontes per a infants. A les 17.30 h a la biblioteca de Son Ferriol de Palma.

Dijous, 23 de març

Contes de primavera. Activitat d’animació a la lectura per a infants de 4 a 10 anys a les 18 h al Casal Son Tugores d’Alaró.

Divendres, 24 de març

‘(Des)espera’. Dos personatges marginats de la societat conviuen en un espai de no més de quatre metres cúbics mentre esperen que passi alguna cosa, no saben ben bé quina, que els permeti deixar enrere la vida que han conegut fins ara. La imaginació és l’únic consol que tenen. Juguen a imaginar un món que no coneixen i això els porta a obrir el seu espai. A les 18 h al teatre Catalina Valls de Palma.

