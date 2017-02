Família, què podem fer?

Dissabte, 25 de febrer

Taller de galletes de Carnaval. Taller per elaborar galletes amb motiu del Carnaval. Es farà a Mamy Poppins (Palma) a les 11 h. 12 € amb el material inclòs.

Taller de màscares i jocs. Taller per elaborar màscares per disfressar-nos al Carnaval seguit de diversos jocs. Es durà a terme al centre comercial de Sa Teulera (Palma) a les 10 h.

Barridiades. Aquest programa, el crea l’IME per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves a les barriades de Palma. Les activitats es fan cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn del Viver, al parc de Baltasar Valentí.

‘El carnaval dels animals’. Contacontes i taller. Aquest conte explica com es disfressen els animals per celebrar aquest dia. Activitat per a nins a partir de 5 anys. A la llibreria Agapea (Palma) a les 11 h.

Dissabte de colors amb màscares d’animals. Arriba el Carnaval i en aquest taller de manualitats els al·lots aprendran a fer màscares en tres dimensions del seu animal preferit. Activitat per a nins de 6 a 8 anys, amb inscripció prèvia. A més, si hi assisteixen disfressats, els regalaran un conte. Es durà a terme a Can Sales (Palma) a les 12 h.

‘Família! El dissabte va d’art’. El museu Es Baluard organitza els dissabtes a les 11.30 h uns tallers per a famílies que cerquen descobrir de manera lúdica les possibilitats que ofereix l’art contemporani. En aquesta ocasió s’hi tracta Quin cas, el cos!, per mostrar quina és la relació entre indumentària, cos i estat anímic, és a dir, reflexionar sobre la manera d’expressar com ens sentim a través del vestir. Activitat a càrrec de Violeta Sarmentero, professional de l’alta costura i jove dissenyadora, per a infants de 6 a 12 anys. 1 euro per infant.

Carnaval a Ciutadella. L’Ajuntament ciutadellenc ha organitzat una jornada sabatina plena d’activitats per commemorar el Carnestoltes. 11 h - 13 h: Taller de tir amb fona al carrer del Socors. 11 h - 13 h: Taller d’elaboració de pa talaiòtic a la placeta del Be. 11 h - 13 h: Taller de construccions talaiòtiques a la plaça Nova. 12 h: El foner i la púnica, espectacle de teatre d’acció per a públic familiar a la plaça Nova. 12.30 h: El Mag Badalú i els seus amics, espectacle d’animació per a públic familiar també a la plaça Nova. 19 h: Myotragus, espectacle itinerant amb foc a la plaça Nova a càrrec dels Dimonis de Ferreries.

Fira del Ram. Arriba el Ram a Palma, amb atraccions per a tota la família. Un any més, s’instal·la al polígon de Son Fusteret. El recinte estarà obert de dilluns a dissabte l’horabaixa i el diumenge i els festius tot el dia.

Bitàcola. Un quadern musical. Un submarí perdut en la immensitat de l’oceà necessita reiniciar els sistemes de navegació per tornar a casa. Per aconseguir-ho, la tripulació haurà de seguir les instruccions del Bitàcola: un quadern musical. La música electrònica, interpretada amb instruments com l’ewi, l’octopad o el theremin, farà possible que el submarí torni a navegar. Serà al CaixaFòrum (Palma) a les 11.30 i a les 18 h. 6 euros, amb un 50% de descompte per als clients de CaixaBank.

Contacontes Carnestoltes i taller. Llobató descobreix per primera vegada Carnestoltes. És una cosa nova de la qual ell no sap res. El du a una aventura, amb amics, disfresses, desfilades. Després es farà un taller relacionat amb el conte. Serà a la biblioteca Son Cladera de Palma de 10.30 a 12 h.

El rei Carnestoltes i la vella Quaresma. Aquest conte és sobre la història de dos veïns, el rei Carnestoltes i la vella Quaresma, que sempre es barallen i no es poden sofrir. Serà a la biblioteca de Son Cànaves de Palma d’ 11 a 12 h.

Visites infantils guiades amb un contacontes. Per a infants d’entre 3 i 12 anys, la contacontes Cia NaMaia, a través d’una història teatralitzada, donarà a conèixer la història dels edificis del Consolat de Mar i la Llonja. Es farà els dies 25, 26, 28 i 1 a les 10.30, 11.15 i 12 h.

Inseparables. Contacontes i taller infantil adreçat a infants d’entre 4 i 9 anys. Serà a les 11.00 h al Museu del Calçat i de la Pell (Inca).

Diumenge, 26 de febrer

‘Lili’s house’. El duo Winter Sounds, integrat per Lia i Guillermo Borrás, ha creat un projecte musical en què intenten unir l’arquitectura i la música. Amb aquesta finalitat, ofereixen un concert per a tota la família amb sons joves i vitalistes de folk-pop i psicodèlia. Al teatre Principal de Palma a les 12 hores. 8 euros.

La Rueta de Palma. Itinerari: passeig del Born, av. de Jaume III i carrers pròxims. Serà de 10.30 a 13.30 h.

La Rua de Muro. Concentració a les 15.30 h a la plaça del Comte d’Empúries i a les 16 h desfilada. En acabar, xocolatada i dònuts per a tots els participants i entrega de premis a l’Antic Mercat cobert. Cal inscripció prèvia.

Dilluns, 27 de febrer

‘Ballant Newton’. Espectacle de dansa a càrrec de la Cia. Baal. Dos ballarins, que encarnen Força i Massa, miraran d’explicar de manera divertida la relació entre força i moviment, a més de la gravetat, fent servir recursos teatrals i, és clar, també la dansa.En podeu gaudir a Ca ses Monges de Vilafranca de Bonany a les 18.30 h. Gratuït.

Dimarts, 28 de febrer

‘Los talleráculos del titirólogo’. La companyia Aaron y Les Travelling Títeres és la responsable d’aquesta activitat creativa que combina taller i espectacle. Està pensada per a famílies amb infants d’entre 4 i 10 anys. És una mescla d’obra amb teresetes i taller. A la Biblioteca de Cala Rajada a les 18 h.

Es Castell, de Carnaval. El programa inclou a les 12.30 h el costum anglès de celebrar el Carnestoltes: un dinar de pancakes a la capella de Santa Margalida. I a les 20 h, una cercavila d’en Camestortes acompanyat per la banda Jose y sus muchachos. A continuació, el personatge llegirà el seu testament a la sala de plens.

‘Vincles’. És un espectacle de circ contemporani en què, a partir d’un senzill element, les canyes de bambú, es construeix un espectacle amb l’objectiu de transmetre l’elegància i la tècnica de les arts circenses, a través d’un muntatge totalment diferent, i sense precedents. De 18.00 h a 19.00 h al passeig del Born de Palma.

Dimecres, 1 de març

Sa Jaia Corema (i les set cames). Funció lúdica i pedagògica amb teresetes, trucs de màgia i cançons tradicionals basada en aquest popular personatge de la Quaresma. Activitat recomanada per a infants d’entre 3 i 9 anys. A la biblioteca Can Sales de Palma a les 18 h. Gratuït.