Família, què podem fer?

Dissabte, 21 de gener

‘Es cirquet’. La companyia Circ Bover ofereix un espectacle ‘reduït’ de circ en què no hi faltaran els pallassos, malabars, números de màgia... A la plaça Vella de Pollença. Funcions: 10.15 h, 11 h, 11.45 h i 12.30 h. Gratuït.

‘Las aventures de Topito’. Topito és un personatge molt conegut de l’animació txeca. El caracteritzen la curiositat i la polissoneria, gràcies a les quals viu un bon grapat d’aventures. El film es projecta al CaixaFòrum de Palma a les 18 h. Preu: 4 euros; 50% de descompte per als clients de la Caixa. Activitat recomanada per a infants de més de dos anys.

Monstre antiestrès. Petit taller artístic per a joves en el qual cada participant realitzarà un monstre antiestrès molt divertit, fent servir material reciclat. Aquest consistirà en globus, farina, llana, etc. Se’n podrà gaudir a les 11 h a la biblioteca Son Cànaves i a les 12 h a la biblioteca Son Ximelis de Palma.

‘Coneixent els ponts de Manhattan’. Els participants coneixeran els vint ponts que connecten Manhattan amb terra ferma i els construiran. Es farà a les 11.30 h a B the Travel Brand Xperience de Palma.

Barridiades. Aquest programa el crea l’IME per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves a les barriades de Palma. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn del Coll d’en Rabassa, a la plaça de l’Església.

Petits impressionistes. La biblioteca de Son Cladera donarà a conèixer la secció de pintura infantil i juvenil. Es miraran llibres i fotografies i es comentaran quins foren els principals pintors impressionistes (Monet, Manet, Renoir...). Finalment, cada un farà un dibuix que la bibliotecària haurà imprès d’un pintor impressionista. L’interior de la figura serà pintat amb la tècnica impressionista. Es durà a terme a les 10.30 h a la biblioteca Son Cladera de Palma.

Diumenge, 22 de gener

‘Trolls’. El Teatre d’Artà projecta a les 17 h la pel·lícula d’animació ‘Trolls’. La darrera producció de Dreamworks té com a protagonistes aquestes criatures amb cabells de colors, una mica boges i amb poders màgics. Viuen feliços fins que la seva líder, Poppy, ha de dur a terme una missió de rescat que la durà molt enfora del seu món.

‘Kubo y las dos cuerdas mágicas’. Kubo viu tranquil·lament en un petit poble normal fins que un esperit del passat li trasbalsa la vida en revifar una venjança. Això li causa multitud de mals tràngols en veure’s perseguit per déus i monstres. Per sobreviure, haurà de localitzar una armadura màgica que una vegada va ser duita pel seu pare, un llegendari guerrer samurai. L’Auditori de Ferreries acull aquesta pel·lícula de cinema infantil a les 17.30 h.

‘Gerda i les quatre estacions’. La companyia Els músics viatgers presenta aquesta obra, basada en el conte popular de Hans Christian Andersen ‘La Reina de les Neus’, explicada a través de la tècnica del teatre d’ombres i amb música de Vivaldi. La història presenta les aventures de Gerda, una nina que ha perdut el seu amic Kay, raptat per la reina de les Neus. La història reflexiona al voltant de l’amistat i la força de voluntat. Serà a les 18 h a l’església de Sant Diego d’Alaior.

Dimarts, 24 de gener

‘Matilde Pompas’. Aquest conte tracta de Matilde, que des de molt petita va saber que volia fer bombolles de sabó. I com més, millor. Després d’estudiar molt, en va esdevenir una experta. Sabia fer bombolles d’abric, bombolles de so i bombolles forts. Un dia, va decidir protegir amb elles un nin... Es podrà escoltar a les 17.30 h a la biblioteca de Son Ferriol de Palma.

Dimecres, 25 de gener

‘Medea’, d’Eurípedes. Funcions escolars matinals dirigides a alumnat de Secundària amb la direcció de Miguel Navarro Aljibe. En la seva passió desenfrenada, Medea, que ho ha deixat tot per seguir Jàson des de la seva llunyana pàtria en contra de la voluntat del pare, i que ha arribat fins i tot a enganar i a matar per ell, no pot acceptar les seves noves noces i, mitjançant una trampa amb les seves dots de maga, assassina la jove desposada i els seus propis fills, amb la qual cosa priva Jàson de tot el que estima. Tindrà lloc a les 10 h a l’Espai cultural Can Ventosa (Eivissa).

‘Les tesmoforiants’, d’Aristòfanes. Funcions escolars matinals dirigides a alumnat de Secundària amb la direcció de Miguel Navarro Aljibe. En una Atenes que és el centre de l’antiguitat, formosa i il·lustre ciutat en la qual convergeixen persones de tots els racons del món conegut, les dones es conjuren en la seva festa de les Tesmoforiants per matar Eurípides pel que escriu sobre elles a les seves tragèdies. Eurípides, home excèntric i enginyós, decideix introduir un parent seu vestit de dona a la festa per tal que el defensi. Tindrà lloc a les 12 h a l’Espai cultural Can Ventosa (Eivissa).

‘Amb la Tango som tres’. Gemma Moll contarà aquest conte, que és la història real d’una singular parella de pingüins de cara blanca a qui el cuidador del zoo de Central Park de Nova York, Rob Gramzay, els va donar l’oportunitat -tot dipositant un ou al seu niu- de tenir una cria, després d’observar com incubaven infructuosament una pedra. Així va néixer la Tango, que va ser la primera pingüina amb dos pares. Serà a les 18.30 h a la biblioteca d’Alaior.

Divendres, 27 de gener

Carnaval de Venècia. Taller gratuït per a infants de 5 a 12 anys en què realitzaran autèntiques màscares venecianes. Serà a les 17.30 h a B the Travel Brand Xperience de Palma.

