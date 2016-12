Família, què podem fer?

Dissabte, 24 de desembre

‘La màgia de la ciència’. Teatrèmol presenta aquesta obra. La ciència és vista, moltes vegades, com una cosa molt complicada i difícil d’entendre. Però els experiments que ofereixen són molt senzills de comprendre. El problema és que els científics d’aquesta obra són uns pallassos que no entenen com funcionen. Serà a les 11 h al Teatre de Lloseta.

Circ infantil. El Circ Bover crea una ambientació especial amb el muntatge de diferents espectacles i cercaviles de circ repartits per tota la plaça i que destaquen per la seva originalitat. Serà a les 10 h a la plaça de Bunyola.

Diumenge, 25 de desembre

‘Frozen’. El musical de Rafel Brunet conta la història de Frozen i la seva germana, Anna -separades des de petites a causa dels poders de Frozen que converteixen en gel tot el que toca. Serà dia 25 a les 20 h al Teatre d’Artà i dia 26 a les 19.30 h i dia 27 a les 20 h al Teatre de Manacor. L’entrada val 13 euros.

‘Il·lusions de Nadal’. El jove mag Albert Pomar executarà trucs d’il·lusionisme. El Màgic Albert pertany a la fornada de mags que han sortit del teatre Sans, juntament, per exemple, amb el Màgic Cloquell. Es durà a terme al teatre Sans de Palma a les 20.30 h fins a l’1 de gener.

Dilluns, 26 de desembre

‘Llibre de la selva’. Musical basat en la novel·la de Rudyard Kipling, produïda per Teatrux. A més de música, introdueix propostes originals, com les marionetes, i l’humor. Serà dia 26 a les 17.30 h al Teatre de Lloseta per un preu de 5 €, dia 27 a les 19 h al teatre Catalina Valls de Palma per 8 euros i dia 29 a les 17.30 h a l’auditori d’Es Centre de Selva.

Cucorba. Animació a càrrec d’aquest grup amb cançons i balls per a tota la família. Actuarà a les 17 h a la plaça Joan Carles I de Sant Joan.

‘Flopijat. Un Nadal de pallassos’. En Flop és un pallasso que ve de Dulinto (planeta màgic) per jugar amb tots els infants, elefants i girafes amb cançons tradicionals i de més modernes i les seves danses. Es podrà veure a l’Auditori municipal de Porreres a les 18 h.

‘Els pastorets’. Representació del Centre Catequístic Sant Miquel, amb la direcció musical de Josep Lluís Mestres. Maria, una jove de família humil de Natzaret, rep una visita inesperada just quan el seu promès, Josep, tornava d’una llarga estada fora per feina. Serà al saló d’actes del Centre Catequístic de Sant Miquel de Ciutadella a les 18 i a les 20 h.

‘Matar el monstre’. Espectacle fascinant, poètic i divertit que parla de la por i de les pors, de les quotidianes a les irracionals, de les més petites a les més terribles. De totes les pors, totes reals. Es podrà veure al teatre Principal de Palma dia 26 a les 18 i dia 27 i dia 28 a les 12 h.

‘Vincles’. A partir d’un senzill element, les canyes de bambú, es contrueix un espectacle amb l’objectiu de transmetre l’elegància i la tècnica de les arts circenses. Serà a les 11.30 h a la plaça de l’Església de Sant Llorenç des Cardassar.

Dimarts, 27 de desembre

‘Mala sombra’. AuMents presenta un espectacle de dansa i teatre visual en què la màgia escènica convida a viatjar per la imatgeria col·lectiva, bussejar en la foscor i la llum de l’ésser humà. Tindrà lloc al Teatre de Lloseta a les 18 h.

‘Història contada, història creada’. Una nova i divertida manera de conèixer en família el castell de Bellver i les seves col·leccions. Es durà a terme al castell de Bellver de Palma a les 11 h.

Taller de plastilina. Especial Nadal. Serà a la llibreria Baobab de Palma els dies 27, 28, 29 i 30 a les 11.30 h. 5 euros.

‘Mickey y el Reino de la Fantasía’. Espectacle infantil musical en què el públic viajarà amb Mickey Mouse, Donald, Mary Poppins i el seu inseparable amic Bert a la recerca de les peces del capell màgic a través dels diferents mons del Regne de la Fantasia. Es podrà veure fins al 30 a les 18 h a l’Auditòrium de Palma.

Dimecres, 28 de desembre

Taller d’instruments reciclats. Per a nins de 6 a 12 anys, a càrrec de l’Associació de Joves la Llengua Bona i l’Àrea de Serveis Socials. Es farà a la sala de conferències de l’antic Ajuntament de Campanet a les 17 h.

‘El llibre de les bestioles’. Espectacle teatral basat en l’obra El llibre de les bèsties, de Ramon Llull, en què els animals reprodueixen el comportament humà i totes les històries que viuran es podran utilitzar per aprendre coses importants sobre la vida. Serà a l’auditori del Casal Pere Capellà d’Algaida a les 17.30 h.

Dijous, 29 de desembre

‘El secret del llibre de Kells’. Cinema. Brendan, un jove monjo de 12 anys, viu en una abadia fortificada de Kells a la Irlanda del segle IX. Juntament amb la resta de germans, ajuda a construir una muralla per protegir l’abadia dels assalts dels víkings. Es podrà veure al Teatre de Manacor a les 18 h per dos euros.

‘La fada despistada i els somiatruites’. La fada despistada i els Somiatruites ensenyaran a cantar i a ballar cançons de bressol de cada continent. Els ajudaran els amics dels somnis i en Cotonet, una tereseta especialista en badalls que juga i interactua amb els músics i els infants. Es farà al teatre Xesc Forteza de Palma a les. A partir de 10 euros.

‘El petit drac’. La companyia Unnànima presenta aquesta obra didàctica i ecològica de Rafel Brunet en què la protagonista és na Tonina, una nina que va al bosc a cercar flors medicinals. Allà es trobarà amb un petit drac que està trist perquè li han robat la casa. Llavors decideixen ajudar-se mútuament. Serà a la sala parroquial de Pollença a les 18 h.

‘La rateta presumida’. Obra de La Fornal. Hi havia una vegada una rateta molt presumida que es comprà un llacet màgic que feia que tot el qui la veiés amb ell posat en quedàs enamorat. Es farà a l’Auditori de Santa Margalida dia 29 i dia 30 a les 19.30 h.

‘Queixalades de verd’. Contacontes a càrrec de Cesca Vadell. La collita és un contacontes creat per donar a conèixer i difondre l’alimentació sana i la cultura mediterrània. Serà a les 17 hores a la biblioteca de Miquel dels Sants Oliver de Campanet.

‘Mirar amb l’Arxiduc’. La idea és recuperar l’activitat que es va dissenyar per a l’exposició 10 mirades a l’Arxiduc i fer un recorregut per la història de l’Arxiduc. Els objectius són utilitzar i potenciar la intel·ligència naturalista, que es defineix com la sensibilitat i la comprensió del món natural. S’impartirà a les 17 h a la biblioteca de Santa Eugènia.

‘Vaiana’. Cinema. Fa 3.000 anys, els grans marins del món van recórrer l’immens oceà Pacífic i van descobrir les illes d’Oceania. Però durant un mil·lenni no hi va haver viatges i ningú sap per què. Es podrà veure dia 29 i dia 30 a les 17 h al teatre de Capdepera.

‘El viatge a la font de xocolata’. Aquesta obra mescla interpretació, teresetes, màscares i altres elements per fer més propera la història de na Cleta, una nina que viatja arreu en bicicleta i que és la receptora de mil i una històries que li conten: què és el petroli, d’on ve, en quins productes es troba, els mals usos que se’n fa... S’interpretarà a les 18.30 h al teatre parroquial de Búger.

Divendres, 30 de desembre

‘Arthur Christimas’. Cinema infantil. La història revela la resposta que tots els nins es plantegen: com reparteix el Pare Noel tots els regals en una nit? La solució és una operació secreta apassionant d’alta tecnologia que es duu a terme sota el pol Nord. Es podrà veure a l’Auditori de Ferreries a les 19 h.

Vols promocionar

el teu esdeveniment a

l’agenda del Criatures?

agendacriatures@arabalears.cat

Aquest és el correu per

a les activitats dels

més petits