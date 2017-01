Potencial reproductiu. Algunes xifres

A Catalunya, el 2014 van néixer 71.000 criatures. És un dels nivells d’infecunditat més elevats d’Europa i el lloc on les dones tenen el primer fill més tard (31 anys). El nombre de fills per dona és d’1,4, una xifra baixa amb tendència incerta. Al director del Centre d’Estudis Demogràfics (CED), Albert Esteve, li sorprèn que una societat tan preocupada per l’envelliment com la nostra desaprofiti el seu potencial reproductiu. La infecunditat es podria contrarestar amb transferències de l’Estat als ciutadans, un estat del benestar més generós (ajudes en les edats crítiques per a la reproducció, escoles bressol gratuïtes o fiscalitats beneficioses per als pares) que afavoreixin el dret a la reproducció.