Cal aturar les morts de migrants a la Mediterrània

Més de 1.000 persones refugiades i migrants han perdut la vida al Mediterrani des del passat novembre. És crucial que líders dels estats membres de la Unió Europea apliquin mesures urgents davant del nombre de persones que han perdut la vida al Mediterrani en els darrers tres mesos, inclosos 190 infants, segons les estimacions de l’ACNUR i l’OIM.

Almenys 1.354 migrants i refugiats han perdut la vida entre novembre de 2016 i final de gener de 2017, la majoria (1.191) en la perillosa ruta del Mediterrani central, entre Líbia i Itàlia. Aquesta xifra és 13 vegades superior al nombre de morts registrades en aquesta ruta durant el mateix període de 2015-2016. Aquesta i d’altres rutes, inclosa la que surt d’Egipte, podrien tornar-se encara més perilloses les properes setmanes a causa del clima d’hivern present a gran part d’Europa.

L’augment del nombre d’infants desapareguts a la mar subratlla el caràcter extremadament perillós del viatge del nord d’Àfrica a Itàlia, a més de la urgent necessitat que els governs de l’entorn del Mediterrani reforcin les mesures per mantenir-los segurs. Unicef sol·licita a la Unió Europea i als estats membres que es comprometin a adoptar les següents mesures per protegir els infants: prevenir-ne l’explotació i el tràfic; complir plenament el principi de la “no devolució”, ja que retornar nins i nines o retornar les embarcacions a Líbia sense un pla adequat per protegir-los només n’augmentaria les dificultats. Cal comprometre els recursos adequats per enfortir els programes de protecció a la infància a Líbia. D’altra banda, també cal invertir en centres d’acollida i atenció per tal de proporcionar serveis d’educació i salut i, en cap cas, no s’han d’utilitzar per detenir els infants pel seu estatus migratori. També cal invertir en programes fiables de reunificació familiar per a refugiats i migrants per tal que no hagin de recórrer a traficants i arriscar les seves vides.

La mar Mediterrània ha de deixar de ser l’aigua on s’enfonsin les esperances de persones migrants i refugiades. Els governs han de prendre decisions definitives per trencar aquest cicle de morts i evitar que continuï vulnerant-se el dret internacional humanitari.