Creatius, crítics, innovadors

Estam immersos en un canvi social que afecta especialment el món de l’educació. Lluny de generar confusió, aquest moment és una oportunitat per generar experiències transformadores que duguin l’ésser humà una passa més enllà de la seva evolució. L’equip Minimúsica creim en un món de persones amb criteri, consciència i valors, i la nostra missió és contribuir-hi a través de la música i la cultura.

Les activitats que complementen els concerts del dia Minimúsica són una mostra d’aquesta vocació. La selecció d’aquests tallers es fa a partir de valors com la creativitat, la innovació, la sostenibilitat i la vida saludable. Així, enguany, els minis participants podran escollir des d’activitats més properes a les noves tecnologies, com els tallers de robots i programació de Tecnoaprendo i l’aplicació Toc & Roll, amb la qual nins i nines podran entrar en contacte amb el món de la composició musical, fins a tallers més arrelats a la terra com el de minihort urbà o el de cuina amb el xef Miquel Calent, que se suma al dia Minimúsica de la mà de les galetes Gori de Muro, Agromart i Càrniques Sunyer. Amb el suport d’aquestes tres empreses familiars, el xef i la seva assistent, Adela, conduiran els minis en la seva pròpia elaboració de minicoques de trempó, a més d’improvisar amb la seva pròpia elecció d’hortalisses i amb un toc de botifarró o sobrassada.

L’objectiu del festival és oferir continguts innovadors i de qualitat que facilitin al públic familiar l’accés a la música i a la cultura i que, al mateix temps, aportin valors educatius. En definitiva, impulsam una nova manera de gaudir de l’oci en família. Activitats com el taller d’art urbà amb el col·lectiu artístic Tembo i el de guitarres de cartró DIY, amb el qual els minis poden crear la seva primera guitarra amb peces de cartró, acosta els infants a expressions de la cultura contemporània.

La lectura també serà molt present en el festival. L’equip de Souvenir Edicions hi repeteix presència amb els seus llibres sobre cuina tradicional i sobre d’altres elements de la cultura mallorquina; i també tindrem un caseta-biblioteca destinada a la lectura. A més, l’ARA Balears sortejarà entre tots els assistents al festival diferents lots de llibres de contingut infantil i educatiu.

La dimensió imaginativa no pot faltar en el procés educatiu d’un infant, i la programació de tallers del dia Minimúsica també té un espai per a ella. Els minis es convertiran en intrèpids viatgers sense sortir del festival amb un taller inspirat en els aeroports gràcies a Vueling. Així mateix, els convidarem a expressar-se lliurement a partir del concepte ‘felicitat’ construint entre tots junts la caseta de la felicitat de Kids Republik.