Aprendre a estimar l’aigua

Com arriba l’aigua a Ciutat? I al barri? I, en concret, a l’escola? Estudiar el cicle de l’aigua ha estat l’objectiu del centre Pere Poveda de Palma, a través del projecte Serraigua, no tudis l’aigua. S’emmarca dins els treballs d’aprenentatge servei, una metodologia educativa que surt de la tradicionalitat per aprendre apartir de projectes i oferir, alhora, un servei a la comunitat. El Consell de Mallorca organitzà una convocatòria perquè diversos centres de l’illa poguessin estudiar en profunditat la serra de Tramuntana. L’escola Pere Poveda s’ha centrat en un recurs tan preuat com el de l’aigua.

Jonathan Miguel és un dels mestres de l’escola que, juntament amb Anabel Rubio i Toni Reus, ha desenvolupat el projecte al centre amb els alumnes de sisè curs. Explica que ha servit per “sortir de la dinàmica del dia a dia” i que els alumnes han après a valorar l’aigua. És la primera vegada que es desenvolupa i esperen repetir l’any vinent a Secundària.

Com s’ha treballat? Diverses activitats han centrat el protagonisme. Els alumnes han après com es pot estalviar aigua i n’han pres consciència. També s’han visitat els embassaments del Gorg Blau i Cúber amb Emaya. S’hi explicà com arriba l’aigua a la ciutat i com es transporta a Palma.

EMBASSAMENTS

Per altre costat, els alumnes han après els usos que pot tenir l’aigua i com funcionen les dessaladores. A més, Miguel relata que els estudiants varen tenir l’oportunitat de veure els embassaments plens.

L’escola també organitzà una acampada amb una ruta de l’embassament a Tossals Verds. La directora del centre, Rosa Maria Miró, els acompanyà per explicar, entre d’altres, la flora i la fauna de la zona, ja que és biòloga.

A banda de sortides, s’han realitzat activitats per conscienciar la comunitat educativa de la importància d’estalviar aigua: es varen realitzar panells per informar de maneres de com estalviar aigua i, fins i tot, els alumnes varen dur a terme una auditoria al centre per detectar si complia amb una sèrie de característiques en aquest sentit. Tot i que no han pogut sortir al carrer per informar la barriada de les seves conclusions i investigacions, la idea és poder fer-ho, si hi ha temps, abans que finalitzi el curs.

MOTIVACIÓ

A les aules s’han analitzat notícies de diari que parlen sobre el cicle de l’aigua, s’han elaborat pòsters i s’ha anat classe per classe per explicar el treball realitzat. Aquest, segons Miguel, ha estat un dels factors que més ha motivat l’alumnat. Diu que les idees han estat totes seves, que “poden expressar la seva creativitat” i que la resposta ha estat “molt bona”.

Els alumnes, a més a més, tenen molt clar que és necessari “conscienciar-se” i aquest és el missatge que traslladaven a les aules. I què més han après? Jonathan Miguel considera que “no eren conscients de com es tuda”, per exemple amb el vàter.

A les sortides, la resposta també ha estat molt correcta, ja que, així com a altres acampades el to és més ociós i es pensa més a jugar, en la realitzada va haver-hi un espai molt més gran per a la cultura, per entendre la Serra.

De fet, Miguel apunta que els professors varen quedar “molt sorpresos” de com els estudiants explicaven els resultats i posaven en comú els pensaments. Apunta que el projecte els ha ajudat a entendre que l’aigua no ve de manera màgica quan obres l’aixeta i que ara ja saben d’on prové.

TURISME

Un altre dels elements que s’han estudiat en aquest projecte ha estat molt lligat a l’actualitat de les Illes. En època de saturació turística, s’ha estudiant què passa amb la pressió que s’erceix. Algunes de les conclusions foren que com més turisme, més recursos necessaris. Per tant, més aigua. Per generar-la, si no n’hi ha, s’ha de dessalar. Però això, també, comporta més despesa energètica, que alhora influeix en el medi ambient.

“Vivim en una bombolla. Han tocat realitats”, explica Miguel sobre els seus alumnes i el contacte amb la serra de la Tramuntana.

El curs ha acabat i l’any que ve es continuarà la dinàmica. Que l’escola sigui de Palma i estigui situada lluny de la serra de Tramuntana no ha impedit, tampoc, que els seus infants la puguin gaudir. Gaudir del primer contacte. O d’un mes.