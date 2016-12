Família, què podem fer?

Dissabte, 31 de desembre

Campanades infantils. Perquè els infants no hagin d’estar desperts fins tard i puguin celebrar el comiat del 2016 en condicions, l’Ajuntament de Ciutadella ha preparat unes campanades per als nins i les nines a les 11.30 h a la plaça de la Catedral de Ciutadella (si plou, l’activitat es traslladarà a l’església dels Socors). Gratuït.

‘Vaiana’. Cinema. Fa milers d’anys, els millors mariners del món viatjaven al llarg de l’oceà Pacífic descobrint noves illes, però un bon dia els seus viatges cessaren i encara ningú no ha descobert per què. Vaiana, una jove que sent un fort vincle amb la mar, és la filla adolescent del líder d’una tribu que habita les illes del Pacífic sud. Ella està disposada a resoldre el misteri dels seus avantpassats.Al Teatre de Capdepera dia 31 i dia 1 a les 17 h per 5 euros.

‘Les malifetes de l’Emil’. Cinema al Teatro España de Santa Eulària del Riu a les 12 h. A Katthult de Lönneberga (Suècia) hi viu n’Emil amb n’Ida, la seva germana petita, els seus pares, el granger i la criada. A n’Emil li agrada molt jugar, però sovint acaba fent malifetes. Per això el tanquen al magatzem de la llenya on, en lloc de posar-se trist, ha après a tallar figures de fusta. Aviat algú el deixarà sortir i s’empescarà una nova polissonada. Gratuït.

Diumenge, 1 de gener

‘Il·lusions de Nadal’. El teatre Sans de Palma acull el darrer espectacle del Màgic Andreu, un xou per a tota la família ple de trucs de màgia i humor. El jove mag Albert Pomar executarà trucs d’il·lusionisme. El Màgic Albert pertany a la fornada de mags que han sortit del teatre Sans, juntament, per exemple, amb el Màgic Cloquell. Tindrà lloc a les 20.30 h per 12 euros.

Dilluns, 2 de gener

‘Peter Pan’. Versió musical del clàssic de James M. Barrie duita a terme per Rafel Brunet. La música és de Jaume Carreras i l’escenificació inclou efectes especials, canvis de decorat i un vestuari molt vistós. El repartiment està integrat pel mateix Brunet, Rosa Gené González, Martina Miró, Pedro Adrover, Manu Danet, Dani López, Monica Moreno, Marta Ferrer, Angela Aso, Elisabet Garau, Mercé Martorell, Guillermo Martínez, Francisco Javier Jiménez i Jana Rodríguez. La podreu veure al teatre municipal Xesc Forteza de Palma a les 19 h fins al 4 de gener.

Un Nadal de pallassos. El teatre de s’Arracó (Andratx) rep un grup de pallassos per amenitzar les festes als més menuts de la casa. A les 11 h. Gratuït.

‘Nadal és un circ’. Taller de Nadal per a tota la família en què es deixen provar acrobàcies de sòl, aèries i equilibris. De les 10.30 h a les 13.30 h i de les 17 h a les 20.30 h al poliesportiu del Viver (Eivissa). Hi podeu anar els dies 2, 3 i 4 de gener.

‘El rei Melcior i els pastorets de Nadal’. Contacontes de Teatrix amb Josuè Guasch. El rei Melcior visita la biblioteca de Lloret de Vistalegre a les 18 h per contar una història nadalenca amb música i cançons cantades en directe.

Dimarts, 3 de gener

Arribada dels patges reials a Palma. El seguici reial s’avança a l’arribada dels Reis d’Orient i serà al passeig del Born de Palma de les 17 h a les 18 h.

Maria Bimbolles. Aquest simpàtic personatge oferirà una sessió de contacontes al c/ Blanquerna de Palma de les 17.30 h a les 18.30 h. Gratuït.

‘Fem pizza’. Taller per a infants de 5 anys amb monitora. Hi aprendran a fer pizzes mentre juguen. Es durà a terme a l’establiment Mom Kids Concept Store (c/ Portal d’Artrutx, 9. Ciutadella) fins a les 20.30. 5 € per infant.

Petit contacontes dels Reis. Es contarà un conte sobre els Reis i es podrà fer un retallable i recollir la carta per escriure als Reis d’Orient. Ho organitza la Xarxa de biblioteques de Selva. Serà a les 11 h a la biblioteca municipal.

‘Circ amb tu’. Taller de circ amb Elena Xibillé. Serà a les 16 h a la plaça de la Mare de Déu de Costitx.

Uapidubi. Grup d’animació infantil que interpreta cançons populars de les Balears i altres d’arreu del món. Amb veu en directe i fins a quatre animadors que orienten els més petits en les danses i jocs. Serà a les 16.30 h a la plaça Major de Moscari.

Taller de fanalets dels Reis. Decoració molt especial perquè els Reis s’alegrin quan deixin els regals a casa. A les 17 h al teatre parroquial de Búger.

Dimecres, 4 de gener

‘Conta’m una cançó’. Presentació d’aquest llibre CD a càrrec de Margui Juanico (cançons), Dolors Boatella (autora i il·lustradora) i Cris Juanico (productor musical i editor). S’hi contaran cançons, s’hi cantaran contes i s’hi jugarà. A la Casa de Cultura de Ciutadella a les 18 h. Gratuït.

‘La màgia d’en Cotonet’. Una història nova de la Fada Despistada i els Somiatruites amb molta música en directe i diversió per a tota la família. És la història de com es varen conèixer la Fada Despistada i en Cotonet, una fada que no sap cantar i bastant despreocupada i un nigul petit i poruc que el que fa millor és plorar. Preu de l’entrada: 7,00 €. Es podrà veure a les 18 h a l’auditori Es Centre de Selva.

‘Buscant Dory’. Cinema. Dory és un peix que no té memòria a curt termini i que xerra tota sola. De sobte, té alguns records que la impulsen a viatjar per la costa de Califòrnia per cercar la seva familia. Es projectarà a les 18 h a la Casa de Cultura de Puigpunyent.

‘Zootrópolis’. Espectacle teatral basat en l’obra El llibre de les bèsties, de Ramon Llull, en què els animals reprodueixen el comportament humà i totes les històries que viuran es podran utilitzar per aprendre coses importants sobre la vida. A l’auditori del Casal Pere Capellà d’Algaida a les 17.30 h.

‘L’arbre dels contes’. A càrrec de Batall Teatre. L’arbre dels contes és el resultat d’un acció per estimular l’interès per la lectura i els valors de l’amistat, la companyonia, l’altruisme i el respecte. A partir de 4 anys. Serà a les 18.30 h a sala del 2n pis de l’Oficina Municipal de Portocristo.

Dijous, 5 de gener

Cavalcada dels Reis d’Orient a Palma. La comitiva reial desembarcarà al moll Vell a les 18 h i començarà una desfilada amb els patges i les carrosses pels carrers més cèntrics de la ciutat fins a arribar a l’Ajuntament, a les 21 h.

Desfilada dels Reis Mags a Ciutadella. La desfilada de ses majestats començarà a les 19 h a la rotonda del Cavall. Visitarà la Catedral i l’Ajuntament.

Cavalcada reial a Eivissa. Els Reis d’Orient arriben a la platja de ses Figueretes a les 18.30 h. Recorregut: passeig de les Pitiüses, c/ del Periodista Francesc Escanellas, c/ d’Astúries, c/ del País Basc, av. d’Espanya, av. d’Ignasi Wallis, av. d’Isidor Macabich, c/ del Bisbe Abad y Lasierra, c/ de Josep Zornoza Bernabeu i arribada a la plaça d’Antoni Albert i Nieto.

Flip Flop. Animació infantil per esperar ses majestats d’Orient. Els pallassos Flip i Flop fonamenten el seu espectacle en cançons infantils, jocs i números còmics dignes dels millors clowns que encisaran els més menuts… i els no tan menuts! A les 17 h a la plaça del Fossar de Sineu.

Altres activitats

‘Aqua circus’. La companyia Circo Alegría té nou espectacle, que podreu veure fins al 8 de gener al recinte firal de Son Fusteret (Palma). És una funció farcida de fantasia, acrobàcia, música i aigua, ja que la pista central del circ és una piscina. A partir d’11,50 euros.