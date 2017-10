Adéu al menú infantil

Sí, ho sabem, els nuggets són a vegades una opció segura i fàcil, però tots devem estar d’acord que no és el més saludable i, sobretot, pot ser molt avorrit. L’oferta de restauració del dia Minimúsica vol oferir a les famílies assistents una oferta variada i saludable, pensada a més perquè les famílies comparteixin la mateixa varietat d’aliments i evitin el mal anomenat ‘menú infantil’, que limita els nins a menjar sempre els mateixos plats i els allunya de l’apassionant món de la gastronomia i de la nutrició sana.

Així, l’oferta de foodtrucks que hi ha al festival brinda un ampli ventall d’opcions per dinar amb Manduka, Nómada, Wanderlust i Frapa’s, a més de fer un dolç o un gelat de postres a Cucurull i també un cafè a qualsevol hora del dia a la caravana de Cafès Bay. A més, a l’interior del recinte, al pati d’Es Baluard, hi haurà servei de bar amb La Vermutera.

ZONA PÍCNIC

El festival també ofereix l’oportunitat d’endur-se el menjar de casa i aprofitar la zona de pícnic que s’ha habilitat just davant de les foodtrucks, a l’entrada d’Es Baluard. Tot, amb l’objectiu que les famílies puguin gaudir d’un dia complet amb totes les seves necessitats cobertes.